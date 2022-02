Dune: Spice Wars montre son gameplay et annonce une sortie pour le printemps 2022

C’est un univers auquel nous tenons énormément et des millions de fans dans le monde partagent cette forte connexion que nous avons avec le matériel source. Nous sommes des fanatiques de Dune et de stratégie, c’est donc véritablement un jeu fait par des fans, pour des fans. - Sébastien Vidal, PDG de Shiro Games.

Dévoilé par surprise à l'occasion des Game Awards 2021, Wartales ), qui nous place sur Arrakis, planète désertique tant convoitée, notamment à cause de l'une de ses ressources, très rare est précieuse, l'épice. À l'instar des livres et des films, il s'agira de l'élément essentiel du jeu, comme nous le savions déjà.Afin de présenter un peu plus son jeu, un RTS/4X,Pour le moment, seules deux ont été révélées, les maisons Atréides et Harkonnen. Comme nous pouvons le voir, les autres humains ne seront pas les seuls ennemis, étant donné que les verres de sable seront également de la partie.Bâtir, protéger, innover et attaquer seront donc les points les plus importants de Dune: Spice Wars, avec bien évidemment des tactiques à adopter, pour prendre vos adversaires à revers. D'ailleurs, les développeurs ont fait le choix de travailler sur un tel jeu, étant donné qu'ils sont particulièrement admiratifs de cet univers.En parallèle de cette petite vidéo de gameplay,. Nous pouvons nous attendre à le voir débarquer ce printemps, en accès anticipé sur Steam . Plusieurs mises à jour importantes seront déployées dans la foulée, avant sa sortie finale. Notez qu'en plus de Dune: Spice Wars, édité par Funcom, le studio développe un jeu de survie dans l'univers de Dune, qui ne s'est pas encore montré.