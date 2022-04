Dune: Spice Wars : Les configurations PC

Les configurations PC de Dune: Spice Wars

Configuration minimale

Système d'exploitation → Windows 10 et 11

Processeur → Intel Core i5 2.5 GHz ou équivalent AMD

Mémoire vive → 4 Go

Carte graphique → NVidia GTX 1050 ou equivalent AMD

Espace libre → 4 Go

Configuration recommandée

Système d'exploitation → Windows 10 et 11

Processeur → AMD Ryzen 7 3 GHz ou equivalent Intel

Mémoire vive → 16 Go

Carte graphique → NVidia GTX 1080 ou equivalent AMD

Espace libre → 8 Go

Les développeurs à l'origine de la saga Evoland, de Darksburg, Northgard ou encore plus récemment Wartales, lancent un nouveau RTS, se plaçant directement dans l'univers de Dune, licence imaginée par Frank Herbert, et de nouveau adaptée en film il y a peu, permettant un très fort regain d'intérêt auprès du public. Annoncé en décembre 2021,, dans un premier temps en accès anticipé.De ce fait, de nombreux joueurs se demandent s'ils seront en mesure de le faire tourner.Comme vous allez le voir,, et vous n'aurez pas besoin d'avoir une machine de guerre pour le faire tourner convenablement. Excellente nouvelle également, puisque l'espace demandé n'est pas très important, étant donné que 4 Go feront l'affaire, bien que 8 Go soient demandés dans la configuration la plus poussée.Pour rappel,, puisque cela dépendra de vos actions. Vous aurez le choix entre quatre factions (au départ, d'autres devraient être ajoutées avec le temps), chacune ayant ses spécificités, avec comme objectif la domination d'Arrakis, la planète désertique, et l'Épice. Dune: Spice Wars n'est, pour le moment, prévu que pour arriver sur PC, par le biais de Steam.