Dune: Spice Wars : L'eau, comment la farmer et en obtenir plus ?

Comment obtenir plus d'eau dans Dune: Spice Wars ?

Lors de votre arrivée sur les terres arides d'Arrakis, vous remarquerez, très vite, que, qu'il faut l'utiliser avec parcimonie et, surtout, faire en sorte d'en avoir toujours en réserve, pour ne pas tomber à court. Cependant, il est assez difficile d'avoir un stock d'eau durant toute la partie., notamment parce qu'elle ne peut pas être échangée (sauf avec les Sietches, mais cela demande plusieurs conditions). Elle ne peut être que cultivée, par le biais des pièges à vent, comme vous devez le savoir. Néanmoins, ces derniers ne doivent pas être placés n'importe où pour obtenir une belle rentabilité.Chaque région d'Arrakis n'est pas soumise à la même force du vent. Celles où ce dernier souffle le plus fort, offrira plus d'eau.. Ainsi, certaines régions proposent une force de 6, par exemple. En sachant que pour chaque niveau, 3 unités d'eau sont obtenues, vous pouvez obtenir 18 unités d'eau en installant un piège à vent à ces endroits. Il s'agit d'une information à prendre en compte lorsque vous souhaitez annexer une zone. Vous pouvez voir cette information en bas à droite de votre écran, en cliquant dans la région.De ce fait, il est préférable de ne pas ajouter de piège à vent dans les régions où la force du vent est de 2, mais plutôt d'installer un autre bâtiment. De plus, une fois que vous aurez avancé, vous accéderez à des régions spéciales, lesquelles permettent de. Il faudra, bien évidemment, en construire lorsque vous le pourrez, pour garantir un revenu en eau nécessaire au bon fonctionnement de votre empire.Pour éviter un déficit en eau, lequel a de grandes chances de mener à votre perte, puisque des rébellions se mettront en route au sein de votre ville, n'achetez pas sans réfléchir. Si vos troupes sont peu nombreuses, priorisez la création de nouvelles unités, en attendant l'arrivée d'un nouveau stock d'eau. Au contraire, si vous avez suffisamment de troupes, n'hésitez pas à dépenser votre eau pour des choses plus utiles à votre développement, plutôt que de générer de nouveaux soldats qui ne sont pas réellement nécessaires.En bref, pour avoir toujours de l'eau et en obtenir le maximum, pensez à vérifier la force du vent avant d'installer un piège à vent, et faites attention à comment vous la dépenser. L'idéal est d'en avoir toujours un peu plus en réserve, afin, si besoin, de pouvoir en dépenser sans que cela ne vous mette dans le rouge.