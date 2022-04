Dune: Spice Wars : Heure de sortie en France

Heure de sortie de Dune: Spice Wars

Le jeu de stratégie en temps réel,, développé par le studio indépendant français Shiro Games, arrive ce 26 avril. Ce jeu met en avant l'univers de Dune, créé par Frank Herbert par le biais d'une saga littéraire, laquelle a ensuite été adaptée, à plusieurs reprises, en films, notamment en 2021 par Denis Villeneuve. Cela fait donc de, d'autant plus que les autres jeux estampillés Shiro Games ont toujours eu de (très) bons retours.Ainsi, de nombreux joueurs se demandentLa sortie de, uniquement par le biais de Steam, en accès anticipé. Concernant, soit en milieu de journée. Il ne faudra donc pas patienter longtemps avant de pouvoir poser les mains sur ce RTS avec des fonctionnalités 4X.Malheureusement,, pour en profiter dès son lancement. Néanmoins, Dune: Spice Wars n'est pas très lourd, et sa taille de téléchargement est d'environ 3 Go.Concernant Dune: Spice Wars en lui-même, sachez que vous allez, comme dans les romans et les films, devoir prendre le contrôle d'une faction, pour dominer Arrakis, la planète sableuse, et son Épice. L'objectif est, bien évidemment, de dominer la planète et d'en tirer tous les bénéfices, mais cela ne sera pas une mince affaire, étant donné que tous ont le même objectif. Grâce à la faction que vous aurez choisie, vous aurez certains avantages.Naturellement, puisque Dune: Spice Wars arrive en accès anticipé, il sera enrichi de contenu important dans les semaines et mois suivant sa sortie. Une campagne et un mode multijoueur seront normalement apportés par la suite. Les retours des joueurs seront très importants.