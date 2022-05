Dune: Spice Wars : Explications des différentes victoires (Hégémonie, Politique, Domination)

Les différentes victoires dans Dune: Spice Wars

Victoire par Hégémonie

Victoire par Domination

Détruire la capitale des autres factions, ce qui nécessitera d'avoir une armée particulièrement puissante, puisque votre cible appellera, très probablement, ses militaires dispersés pour défendre son bâtiment.

ce qui nécessitera d'avoir une armée particulièrement puissante, puisque votre cible appellera, très probablement, ses militaires dispersés pour défendre son bâtiment. Assassiner un chef ennemi. Vous devrez avoir une infiltration de niveau 2 dans toutes les parties d'espionnage et dans la faction pour débloquer cette possibilité. Si tel est le cas, une mission en plusieurs étapes se débloquera, vous permettant d'éliminer le chef de la faction.

Victoire Politique

Instant Gaming vous le propose pour la somme de 20,59 € au lieu de 29,99 €, soit 31 % de réduction.

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

est un RTS avec des composants 4X, le rendant particulièrement intéressant, mais aussi très pointu. Il ne sera pas aisé de remporter une partie lors de vos débuts si vous n'êtes pas un amateur du genre. De nombreux paramètres sont à prendre en compte en vue de la victoire finale, qui peut d'ailleurs se faire de trois façons différentes. C'est pourquoi nous vous proposons de revenir sur chacune d'entre elles, en vous les détaillant, mais aussi en vous expliquant quelle faction est la mieux placée pour certaines victoires.Pour le moment,. D'ailleurs, toutes les factions peuvent remporter ces victoires, mais certaines ont des prédispositions pour telle ou telle victoire. Vous pouvez modifier le type de victoire avant de lancer une nouvelle partie, via les paramètres.Il s'agit de la victoire par défaut (d'ailleurs, elle ne peut pas être désactivée), étant donné qu'. Néanmoins, cela n'est pas une mince affaire, puisque l'Hégémonie ne se gagne pas aussi facilement, cela dépendra notamment du chemin que vous aurez emprunté en début de partie. Notez que des bâtiments vous permettent d'engranger davantage d'Hégémonie, si vous souhaitez remporter une partie via cette voie.Point important concernant l'Hégémonie, même si vous ne souhaitez pas obtenir une victoire par ce biais, ne négligez pas cette ressource, puisque cela vous permet de débloquer certains bonus et passifs en fonction des paliers atteints.Les Fremen et les Contrebandiers semblent être les deux factions plus à même de remporter cette victoire.Comme vous vous en doutez,. Vous avez deux façons d'y parvenir :Il peut s'agir d'une victoire relativement longue, d'autant plus qu'une faction adverse pourrait remporter la victoire par Hégémonie, le temps que vous veniez à bout des trois autres.La maison Harkonnen et les Fremen semblent avoir des prédispositions pour cette victoire.Pour cette dernière victoire, il faut avoir une grande influence,, ce qui ne sera pas si facile, puisque chaque faction souhaite bien évidemment obtenir le poste. Une fois élu,. Si jamais vous êtes éjecté du siège en cours de route, vous devrez le reprendre et tenir 60 jours consécutifs.La maison Atréides est la mieux placée pour remporter cette victoire.Dune: Spice Wars reste disponible sur Steam. Si vous souhaitez vous le procurer tout en faisant des économies, notre partenaire