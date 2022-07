Dune: Spice Wars dévoile sa cinquième faction

Instant Gaming vous le propose pour la somme de 18,89 € au lieu de 29,99 €, soit 37 % de réduction.

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Disponible en accès anticipé depuis le mois d'avril 2022, Dune: Spice Wars ne cesse de se mettre à jour. Il y a peu, le jeu de stratégie a accueilli un mode multijoueur , permettant d'apporter de la rejouabilité et de la compétitivité. Mais d'autres choses arriveront prochainement, comme une nouvelle faction.Celle-ci se nomme, et arrive sur Arrakis pour rappeler qui a le pouvoir. Naturellement, cette faction offrira une nouvelle façon de jouer, avec une économie et des enjeux bien différents. De plus, pour maintenir les voyages interstellaires à des coûts abordables, la Maison Impériale Corrino devra payer les frais de la Guilde Spatiale. Le choix des conseillers aura également son importance, notamment pour se faire bien voir auprès du Landsraad dans le but d'obtenir des bonus et la victoire politique.. Aucune date n'a été annoncée, si ce n'est que cela se fera durant l'été. Étant donné que Shiro Games sera présent à la gamescom 2022 , il est possible que cette mise à jour (gratuite) soit déployée dans la foulée, à la fin du mois d'août, ou au début du mois de septembre.En attendant, nous rappelons que. Si vous souhaitez vous le procurer tout en faisant des économies, notre partenaire