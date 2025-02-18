PS Plus Extra & Premium : Les jeux qui quittent le catalogue en mars 2025

PlayStation a dévoilé, il y a très peu de temps, les jeux qui quitteront le catalogue du PS Plus Extra et Premium au cours du mois de mars 2025.
Comme vous le savez probablement déjà, en 2022, PlayStation a lancé sa nouvelle formule PlayStation Plus
(aussi dit « PS Plus »). Depuis, les joueurs et les joueuses étant sur PS4 ou bien PS5 ont le choix entre trois abonnements distincts, avec divers avantages. Celles et ceux qui ont choisi l'abonnement PS Plus Extra
ou PS Plus Premium
ont ainsi accès à un catalogue de jeux se renouvelant régulièrement.
Ainsi, tous les mois, de nouveaux titres arrivent dans le PS Plus Extra
et PS Plus Premium
et d'autres en sont retirés. D'ailleurs, nous connaissons les jeux qui quittent le catalogue PS Plus Extra et Premium en mars 2025
.
Jeux sortants du PS Plus Extra et PS Plus Premium en mars 2025
Au cours du mois de mars 2025, plusieurs jeux ne seront plus disponibles via le PS Plus Extra et/ou PS Plus Premium
. Mais, sans plus attendre, voici la liste complète
:
- Monster Energy Supercross - The Official Videogame 6 (PS4 et PS5)
- Resident Evil 3 (PS4 et PS5)
- Dragon Ball Z: Kakarot (PS4 et PS5)
- Phoenix Wright: Ace Attorney Trilogy (PS4)
- JoJo's Bizarre Adventure: All-Star Battle R (PS4 et PS5)
- Life is Strange: True Colors (PS4 et PS5)
- Life is Strange 2 - Saison complète (PS4)
- Final Fantasy Type-0 HD (PS4)
- Street Fighter V (PS4)
- Mortal Kombat 11 (PS4 et PS5)
Les abonnements PlayStation Plus
En souscrivant à l'abonnement PlayStation Plus Essential
, les joueurs et les joueuses peuvent récupérer, tous les mois, plusieurs jeux, qui sont donc offerts, et ont également le droit à des réductions exclusives dans le PlayStation Store ou bien du contenu exclusif pour certains titres. Cet abonnement permet également de profiter du multijoueur en ligne. L'abonnement PlayStation Plus Essential
est, actuellement, à 8,99 € par mois, 24,99 € pour trois mois et 71,99 € pour l'année.
L'abonnement PlayStation Plus Extra
est affiché au tarif de 13,99 € par mois. Celui-ci donne, notamment, accès à un catalogue de jeux, renouvelé régulièrement, ainsi qu'à des réductions exclusives, la Collection PlayStation Plus et inclut Ubisoft+ Classics. Sans oublier, les avantages du PS Plus Essential
.
Celles et ceux abonnés au PlayStation Plus Premium
(dont le prix est de 16,99 € par mois et 151,99 € pour 12 mois) bénéficient du même contenu que les joueurs possédant l'abonnement PlayStation Plus Extra
et ont, en plus, accès à des versions d'essai et le catalogue des jeux dits « classiques ».
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