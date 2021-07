Dr. Mario World : Les serveurs fermeront en novembre

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Voici une bien triste nouvelle pour les amateurs des jeux mobiles et surtout pour les joueurs de. Les serveurs vont en effet fermer à partir du mois de novembre 2021, plus précisément le 1de ce même mois, et de façon définitive. Même sin'a pas véritablement avancé la raison de cette fermeture sur le site officiel du jeu , il semblerait queSelon les informations diffusées par Sensor Tower , le jeu mobile n'a en effet été installé que treize millions de fois depuis son lancement et n'a généré « que » 13,9 millions de dollars de revenu depuis juillet 2019. À titre de comparaison, Fire Emblem Heroes , qui appartient lui aussi à Nintendo, a généré 891,5 millions de dollars depuis son lancement en février 2017, le jeu étant suivi par Animal Crossing: Pocket Camp , qui lui, a permis de rapporter pas moins de 242,1 millions de dollars. Toutefois, malgré la somme astronomique générée par Fire Emblem Heroes, il est le jeu le moins téléchargé avec 17,4 millions d'installations., et les achats en boutique ne sont d'ores et déjà plus disponibles depuis le 28 juillet dernier. Cela signifie que les joueurs ne peuvent plus acheter de diamants, la monnaie du jeu, afin de progresser plus rapidement. Vous pouvez toutefois encore le lancer une dernière fois, si l'envie vous en dit.