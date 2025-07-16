DOFUS Touch s'enrichit enfin de nouveaux alliés très attendus par les joueurs

Mathieu Vandenburie Publié par Mathieu Vandenburie
le 16 juillet 2025 à 14h05
DOFUS Touch passe à la vitesse supérieure avec l'arrivée de nouveaux alliés stratégiques en combat : les Compagnons. Découvrez la mise à jour 1.69 « PASO DOBLE » qui enrichit votre aventure avec ces personnages contrôlables, ainsi que des événements exclusifs et des concours pour récompenser votre créativité.
DOFUS Touch s'enrichit enfin de nouveaux alliés très attendus par les joueurs

Des Compagnons pour enrichir l'expérience PvM

Avec la mise à jour PASO DOBLE, DOFUS Touch accueille 9 nouveaux Compagnons. Ces alliés sont directement contrôlables en combat contre les monstres, et facilitent les sessions de jeu courtes en solo ou comblent les manques en groupe. Leur niveau s'aligne sur celui du joueur, évoluant automatiquement pour toujours offrir un soutien pertinent. Trois rôles distincts leur sont attribués :
  • Dégâts
  • Soutien
  • Soin
4 Compagnons sont facilement accessibles dès le début, grâce à des quêtes simples situées autour d'Astrub : Amphibrute, Bétapir, Sirokrone et Walabraise.

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Les 5 autres sont réservés aux aventuriers aguerris et s'obtiennent via des avis de recherches : Serpierre, Faucombustion, Mixomastoc, Mysticorne et Nénupharouche. Ces alliés précieux sont accessibles gratuitement auprès d'Oshimo, dont le chanil a été déplacé près d'Astrub pour l'occasion.

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Donjon & Compagnon : un événement coopératif inédit

Pour célébrer cette mise à jour, Ankama propose un événement spécial : Donjon & Compagnon, disponible jusqu'au 4 août 2025. En duo, chaque joueur accompagné de son compagnon devra surmonter trois donjons adaptés au niveau du joueur le plus élevé du groupe, avec à la clé un familier d'apparat Mascaque exclusif.
Mascaque
Les donjons proposés couvrent toutes les tranches de niveau, des débutants aux vétérans (du Nid du Kwakwa jusqu'au Dojo du Vent).

Concours « Tissez votre lien » : créez votre propre compagnon

DOFUS Touch invite la communauté à concevoir son propre Compagnon dans le cadre du concours créatif « Tissez votre lien ». Par équipe de deux, proposez votre créature originale avec une illustration, une description et trois sorts personnalisés.

Les gagnants seront récompensés par des bonus in-game prestigieux, dont un pack exclusif, l'Attitude Peindre, et le Bouclier de Finn Plume. Les participations sont ouvertes jusqu'au 14 juillet à 08h00.

Concours de skin : faites briller votre style

Jusqu'au 27 juillet à 23h59, Ankama organise également un concours de skin dédié aux Compagnons. Choisissez votre allié préféré parmi les quatre disponibles immédiatement (Amphibrute, Bétapir, Sirokrone, Walabraise) et accordez votre personnage à son style pour tenter de gagner l'ornement prestigieux « Icône de la Mode » et trois mois de Bonus Pack Elite.
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Twitch Drops : des récompenses exclusives à récupérer

Du 16 au 22 juillet, connectez-vous aux streams DOFUS Touch affiliés sur Twitch pour obtenir gratuitement :
  • Une Mixosacoche (cape d'apparat) après 2h de visionnage
  • Une Mystery Box Twitch quotidienne, avec des objets rares tels que l'ornement Nouveau Sang, le familier Décisse, ou les très rares équipements du Touitcheur
Mixosacoche

Date et disponibilité

La mise à jour « PASO DOBLE » est disponible depuis le 15 juillet 2025. Connectez-vous dès maintenant à DOFUS Touch pour accueillir ces nouveaux alliés dans votre aventure !
Mathieu Vandenburie

Mathieu Vandenburie (Vanden)

Pour moi, les jeux vidéo, c’est comme la bouffe : plus y’en a, mieux je me porte. J’ai toujours eu cette soif de découverte, que ce soit derrière une manette ou une fourchette. Tester un nouveau...

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