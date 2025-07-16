DOFUS Touch s'enrichit enfin de nouveaux alliés très attendus par les joueurs

DOFUS Touch passe à la vitesse supérieure avec l'arrivée de nouveaux alliés stratégiques en combat : les Compagnons. Découvrez la mise à jour 1.69 « PASO DOBLE » qui enrichit votre aventure avec ces personnages contrôlables, ainsi que des événements exclusifs et des concours pour récompenser votre créativité.

Des Compagnons pour enrichir l'expérience PvM

Dégâts

Soutien

Soin



Donjon & Compagnon : un événement coopératif inédit

Concours « Tissez votre lien » : créez votre propre compagnon

Concours de skin : faites briller votre style

Twitch Drops : des récompenses exclusives à récupérer

Une Mixosacoche (cape d'apparat) après 2h de visionnage

(cape d'apparat) après 2h de visionnage Une Mystery Box Twitch quotidienne, avec des objets rares tels que l'ornement Nouveau Sang, le familier Décisse, ou les très rares équipements du Touitcheur

Date et disponibilité

Avec la mise à jour, DOFUS Touch accueille. Ces alliés sont directement contrôlables en combat contre les monstres, et facilitent les sessions de jeu courtes en solo ou comblent les manques en groupe. Leur niveau s'aligne sur celui du joueur, évoluant automatiquement pour toujours offrir un soutien pertinent. Trois rôles distincts leur sont attribués :4 Compagnons sont facilement accessibles dès le début, grâce à des quêtes simples situées autour d'Astrub :Les 5 autres sont réservés aux aventuriers aguerris et s'obtiennent via des avis de recherches :. Ces alliés précieux sont accessibles gratuitement auprès d', dont le chanil a été déplacé près d'Astrub pour l'occasion.Pour célébrer cette mise à jour, Ankama propose un événement spécial :, disponible jusqu'au. En duo, chaque joueur accompagné de son compagnon devra surmonter trois donjons adaptés au niveau du joueur le plus élevé du groupe, avec à la clé unexclusif.Les donjons proposés couvrent toutes les tranches de niveau, des débutants aux vétérans (dujusqu'au).DOFUS Touch invite la communauté à concevoir son propre Compagnon dans le cadre du concours créatif. Par équipe de deux, proposez votre créature originale avec une illustration, une description et trois sorts personnalisés.Les gagnants seront récompensés par des bonus in-game prestigieux, dont un pack exclusif, l', et le. Les participations sont ouvertes jusqu'auJusqu'au, Ankama organise également un concours de skin dédié aux Compagnons. Choisissez votre allié préféré parmi les quatre disponibles immédiatement () et accordez votre personnage à son style pour tenter de gagner l'ornement prestigieuxet trois mois de Bonus Pack Elite.Du, connectez-vous aux streams DOFUS Touch affiliés sur Twitch pour obtenir gratuitement :La mise à jourest disponible depuis le. Connectez-vous dès maintenant à DOFUS Touch pour accueillir ces nouveaux alliés dans votre aventure !