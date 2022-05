Dislyte sur PC, comment y jouer ?

Dislyte est-il disponible sur PC ?

est apparu sur mobile en ce début de mois de mai 2022, et a très vite trouvé son public et les retours sont très positifs. Malheureusement, il n'est officiellement disponible que sur les appareils iOS et Android. Toutefois, de nombreux joueurs se demandent s'il est tout de même possible deDans les faits, non,, puisqu'il ne peut être téléchargé que sur les appareils compatibles iOS et Android, comme nous vous le disions plus haut. Néanmoins, comme c'est le cas pour plusieurs jeux, dont Pokémon UNITE , il est possible d'y jouer sur PC par l'intermédiaire d'un émulateur. En effet, ces dernières années, de nombreux émulateurs ont vu le jour, permettant de jouer sur PC à d'innombrables jeux qui ne sont normalement pas disponibles, que ce soit des jeux Switch, mobile, PlayStation ou encore NES.Toutefois, en plus de ne pas être forcément très intuitives et agréables à jouer (puisqu'elles ne sont pas destinées sur PC), ces expériences via émulateurs peuvent parfois endommager vos PC, si vous ne choisissez pas les bons. Si vous souhaitez, coûte que coûte,, nous vous recommandons d'utiliser les émulateurs PC les plus connus, tels que BlueStacks , un émulateur Android. Les avis sur cette version y sont d'ailleurs très positifs, d'autant plus quepropose un gameplay simpliste et donc compatible au combo clavier/souris.reste sinon disponible sur tous les appareils iOS et Android. Il sera soutenu sur le long terme, avec des mises à jour de contenu. Des bonus peuvent également être récupérés grâce à des codes