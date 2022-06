Diablo Immortal très mal noté sur Metacritic

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Lors de l'annonce de Diablo Immortal , en fin d'année 2018, la communauté n'avait pas manqué de se faire entendre et montrer son mécontentement quant à ce portage sur mobile. Si le temps a passé et que les joueurs se sont finalement apaisés (de nombreux ont d'ailleurs tenté l'expérience, qui s'est également invitée sur PC),À l'heure où nous écrivons ces lignes,, à égalité avec Warcraft 3 Reforged et GTA: The Trilogy Edition.Si la presse l'a assez bien noté (79 points, ce qui est plus que correct), c'est la monétisation du jeu qui pose problème. Depuis la sortie, de nombreux joueurs ont en effet exprimé leur déception face à l'aspect pay-to-win, qui incite les utilisateurs à dépenser de l'argent pour progresser, notamment lorsque nous arrivons en fin de partie. Les mécanismes de gacha sont également très mal vues, comme souvent, alors que le temps à passer pour débloquer certains items est jugé trop long.. Malgré tout, les retours ne sont pas tous négatifs, puisque les notes sur le Play Store et l'App Store sont plutôt bonnes, et les téléchargements très conséquents pour une première semaine. Il va cependant falloir ajouter quelques modifications pour fidéliser la communauté sur le long terme.