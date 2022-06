Diablo Immortal sortira-t-il sur consoles (PS4/PS5, Xbox One/Series et Switch) ?

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Après une très longue attente, voilà que Diablo Immortal est disponible. Les joueurs peuvent se lancer sur la version mobile, puisqu'il a, initialement, été annoncé sur cette plateforme, mais également sur la version PC, annoncée par surprise en début d'année. De ce fait, le titre s'est rendu disponible sur une deuxième plateforme, contrairement à l'annonce originale, qui ne prévoyait de lancerque sur les appareils iOS et Android.Ainsi, de nombreux joueurs se demandent si Blizzard prévoit deÀ l'heure où nous écrivons ces lignes,, quelle qu'elle soit. Toutefois, Rod Fergusson a précisé que le studio ne fermait aucune porte, étant donné qu'il ne faut jamais dire jamais. Mais le studio n'a rien à annoncer et n'a rien prévu à ce sujet, pour le moment.Certains membres de la communauté estiment que le support de la manette est un motif d'espoir pour, mais là encore, Blizzard explique que le support de la manette et un portage sur consoles sont deux choses bien différentes. Il s'agit avant tout d'une question d'accessibilité, pour que chaque joueur PC et mobile puisse obtenir le plus de confort, selon comment il aime jouer.Néanmoins, en fonction du succès et des retours, il n'est pas impossible qu'. Cela semble tout de même peu probable, puisque les équipes travaillent également sur Diablo IV , qui a, lui, bien plus de chances d'atterrir sur une console, notamment la PS5 et la Xbox Series.est donc jouable, gratuitement, sur PC, via le Battle.net, et les appareils mobiles.