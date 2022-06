Diablo Immortal : Quand se déroule-t-il ?

Où se situe Diablo Immortal dans la chronologie ?

À la fin de Diablo II: Lord of Destruction, le seigneur démon Baal a corrompu la Pierre-monde dans le but d’empoisonner tout ce que son pouvoir avait touché. Avant qu’il ne puisse accomplir ses desseins, un groupe de héros a vaincu Baal, et l’archange Tyraël a lancé son épée, El’druin, au cœur de la Pierre-monde endommagée. L’explosion a ainsi fait voler la Pierre-monde et son pouvoir de création en éclats. Face à la perte d’un artéfact ayant permis de créer un monde et son peuple, les conséquences sont nombreuses et dévastatrices.

Sanctuaire n’est désormais plus à l’abri, et les Cieux comme les Enfers semblent s’intéresser particulièrement à ce lieu.

L’essence du monde et de chaque personne qui s’y trouve commence à changer.

Des fragments de la Pierre-monde sont éparpillés, tel de l’uranium. Certains de ces fragments sont encore imprégnés d’un faible pouvoir de création, tandis que d’autres peuvent être utilisés pour déformer la réalité

Annoncé en 2018, Diablo Immortal est la première expérience de la licence à être destinée aux appareils mobiles, bien qu'il soit aussi disponible sur PC, finalement. Blizzard avait expliqué que cet opus avait pour but de faire découvrir Diablo à un plus large public, d'autant plus qu'il est free-to-play. Mais, puisqu'il s'agit d'une licence très populaire, avec des millions d'adeptes à travers le monde, une partie se demandeComme cela a déjà été indiqué par le studio, à plusieurs reprises,, sortis respectivement en 2000 et 2012. Les événements contés permettront d'en savoir plus sur certaines choses de Diablo III, et plusieurs questions devraient trouver une réponse. Pour être plus précis,. Blizzard a également tenu à résumer la situation (attention, spoiler de Diablo II) :D'ailleurs, si vous souhaitez obtenir plus d'informations sur le contexte et l'histoire, Blizzard a publié un article pointu à ce sujet. L'histoire sera également approfondie au fil du temps, avec de nouvelles mises à jour.