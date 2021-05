Diablo Immortal proposera un contenu endgame plus important que Diablo 3

Bien sûr, les joueurs vont se raconter des histoires sur des défis et contacter d'autres personnes dans le jeu pour en discuter. Si c'était une expérience entièrement solo, ces histoires ne seraient pas partagées et référencées autant que lorsque vous avez un environnement social.

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Fêtes de fin d'année, et notamment de la nouvelle année 2021, notre partenaire un concours où 1500 euros de jeux vidéo sont à gagner.



Pour tenter votre chance, vous n'aurez qu'à cliquer sur la page dédiée de cet évènement extraordinaire « À l'occasion des, et notamment de la nouvelle année 2021, notre partenaire Instant Gaming vous permet, l'espace d'une semaine', de participer àPour tenter votre chance, vous n'aurez qu'à cliquer sur la page dédiée de cet évènement extraordinaire « Concours du Nouvel An » et à remplir quelques-unes des conditions afin de multiplier vos chances de repartir avec le lot gagnant.

Cette année 2021 et celles qui arrivent. Entre la sortie du remaster de Diablo 2 , la version mobile, Diablo Immortal et, plus tard, l'arrivée tant attendue de Diablo IV , il y aura de quoi faire.Pour qu'un maximum de joueurs puisse découvrir la licence,. Si sa sortie est prévue pour 2021, les informations à son sujet sont toujours partagées au compte-gouttes. Récemment, à l'occasion d'un entretien entre Julian Love, concepteur principal des combats, et Pocket Tactics , nous avons la confirmation queDe ce fait, après avoir terminé l'histoire, les joueurs auront encore beaucoup de choses à faire, Julian Love expliquant même que « l'expérience de fin de partie sera beaucoup plus riche » que celle de Diablo 3. L'objectif est de créer une vraie communauté, et que les membres échangent entre eux sur leurs performances et avancées, tout en leur permettant d'avoir une multitude de possibilités pour faire progresser leurs personnages.Aucune date de sortie n'a pour le moment été indiquée pour, qui devrait tout de même arriver sur mobiles en 2021.