Diablo Immortal lance ses préinscriptions sur mobiles

Après plusieurs années d'attente,. Bien que nous n'ayons aucune date de sortie à l'heure actuelle (le potentiel 30 juin affiché sur l'App Store n'est que provisoire), les choses s'accélèrent enfin, puisqu'il est désormais possible de se préinscrire pour ne pas rater son lancement, mais aussi récupérer quelques cosmétiques, si certains paliers sont atteints.En marge de cette annonce, nous apprenons tout de même certaines choses, comme le fait de pouvoir changer de classe pour votre personnage, à tout moment. Vous conserverez votre progression et ne perdrez aucun objet équipé. Toutefois, les objets légendaires propres aux classes ne pourront, naturellement, pas être transférés.Mais l'information que retiendront un peu plus les joueurs est que. Vous pourrez donc vous rendre sur les pages de l'App Store et du Play Store (à venir) pour vous préinscrire, dans le but d'y accéder en accès anticipé, mais aussi, à terme, de débloquer divers cosmétiques, en fonction du nombre de personnes ayant réalisé l'opération. Vous pouvez cliquer sur les images ci-dessous, ou vous rendre sur le site officiel pour accéder à la page qui vous intéresse., qui est toujours prévu pour plus tard dans l'année. Tous les joueurs effectuant l'opération recevront l’ensemble cosmétique des Horadrims, si cette barre est atteinte.La sortie de Diablo Immortal se fera d'ici à la fin de l'année 2022, sur les appareils iOS et Android.