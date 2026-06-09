Devil May Cry 5 Devil Hunter Edition s'annonce sur Nintendo Switch 2

Mathieu Vandenburie Publié par Mathieu Vandenburie
le 09 juin 2026 à 19h55
Le jeu d'action acclamé de Capcom s'apprête à faire son arrivée sur la future console de Nintendo. Cette version enrichie proposera l'intégralité des contenus additionnels avec des performances fluides en mode salon comme en mode portable.
Devil May Cry 5 Devil Hunter Edition s'annonce sur Nintendo Switch 2

L'édition définitive du jeu d'action débarque sur la nouvelle console

Initialement salué par la critique lors de sa sortie originale, le titre phare de Capcom s'apprête à intégrer le catalogue de la future machine de Nintendo dans une version baptisée Devil May Cry 5 Devil Hunter Edition. Ce portage permettra aux joueurs de retrouver l'intégralité de l'aventure principale ainsi que le contenu téléchargeable additionnel qui permet de contrôler le personnage de Vergil. Les utilisateurs pourront ainsi alterner entre quatre protagonistes distincts possédant chacun des mécaniques de combat spécifiques.

Au-delà du personnage supplémentaire, cette édition intègre divers bonus esthétiques comprenant des coloris inédits pour les costumes des héros. Elle propose également des provocations supplémentaires pour narguer les ennemis en plein combat ainsi que des pistes musicales alternatives pour rythmer les affrontements contre les créatures infernales.

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Des performances techniques optimisées pour le mode nomade

L'éditeur met en avant une optimisation technique solide pour cette déclinaison. Le titre ciblera une fluidité constante de 60 images par seconde pour garantir une action parfaitement nette et réactive. En outre, Capcom annonce que ce niveau de performance sera maintenu aussi bien lorsque la console est branchée sur son socle de salon qu'en utilisation portable.

Les précommandes pour l'édition numérique ouvrent dès aujourd'hui sur la boutique en ligne du constructeur. Capcom propose par ailleurs une offre promotionnelle sous la forme d'une réduction de prix pour tous les acheteurs qui valideront leur commande avant le 7 juillet 2026.

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Prix et disponibilité

La distribution de cette version se fera en deux temps bien distincts. La mouture numérique sera disponible dès le 23 juin 2026 tandis que l'édition physique en magasin est attendue pour le 28 août 2026.

Enfin, bien que le montant exact n'ait pas été précisé dans le communiqué officiel, ce type de réédition complète d'un jeu de catalogue s'affiche généralement au tarif de 39,99 euros. Nous ne manquerons pas de mettre à jour le prix lorsque l'information sera officielle. 

Mathieu Vandenburie

Mathieu Vandenburie (Vanden)

Pour moi, les jeux vidéo, c’est comme la bouffe : plus y’en a, mieux je me porte. J’ai toujours eu cette soif de découverte, que ce soit derrière une manette ou une fourchette. Tester un nouveau...

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