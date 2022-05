Embracer Group financera plusieurs nouveaux jeux (Deus Ex, Thief, etc.)

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Récemment, nous apprenions qu' Embracer Group a mis en place un accord pour faire l'acquisition de plusieurs studios de développement, dont Crystal Dynamics, Eidos Montréal et Square Enix Montréal, contre la somme de 300 millions de dollars.En effet, pour rappel, après la finalisation de l'accord, Embracer Group obtiendra un catalogue de jeux assez fournis, comprenant les licences, Deus Ex, Thief, Legacy of Kain et bien d'autres., Just Cause etne font pas partie de l'acquisition.Aujourd'hui, de nouvelles informations concernant les projets d'Embracer Group ont été divulguées, notamment via le site Playstation Lifestyle . Concernant leurs plans pour le futur,, dont un nouvel opus dans l'univers de Deux Ex et un autre Thief, qui seraient développés par Eidos Montréal. Alors que le studio Crystal Dynamics travaillerait actuellement sur le prochain titre Tomb Raider , ce qui fut annoncé il y a peu de temps, et un nouvel épisode Perfect Dark.Pour le moment, Embracer Group n'a pas statué sur le jeu Marvel's Avengers, qui aurait fait perdre près de 200 millions de dollars à Square Enix, selon les dernières informations. Mais nous vous tiendrons, bien évidemment, informés dès que de nouveaux détails seront partagés à ce sujet.