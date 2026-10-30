Demon Slayer The Hinokami Chronicles 2 : La version Switch 2 passe à 60 ips, et la mise à niveau est gratuite

SEGA lance l'Édition Nintendo Switch 2 de Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Hinokami Chronicles 2, avec des améliorations techniques attendues sur cette version. Les joueurs qui possèdent déjà le jeu sur Switch peuvent en profiter sans payer, à une exception près.

Déjà sorti sur Nintendo Switch, PlayStation, Xbox et PC, Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Hinokami Chronicles 2 profite maintenant d'une édition pensée pour la Nintendo Switch 2. Le jeu de combat tiré de l'univers de Koyoharu Gotoge et de l'anime d'ufotable tire ainsi parti de la puissance de la nouvelle console de Nintendo, alors que la version Switch d'origine devait composer avec les limites techniques de la première génération.

Ce que change la version Switch 2

SEGA met surtout en avant le passage à 60 images par seconde, un point important pour un jeu de combat où la fluidité compte autant pour le confort visuel que pour la lisibilité des enchaînements. L'éditeur annonce également des graphismes nettement améliorés par rapport à la version Switch, sans détailler pour autant la définition ou les effets concernés.



Le mode VS, jouable à deux en local comme en ligne, prend par ailleurs en charge le jeu cross-gen entre Switch et Switch 2. Les joueurs restés sur l'ancienne console peuvent donc toujours affronter ceux qui sont passés à la nouvelle, ce qui évite de fragmenter la communauté en ligne.

















































Une mise à niveau gratuite, à une exception près

Les propriétaires du jeu sur Nintendo Switch peuvent passer à la version Switch 2 sans frais supplémentaires, grâce à un passe de mise à niveau gratuit. Le Passe personnages « La Forteresse Infinie » n'est en revanche pas compris dans cette mise à niveau et doit être acheté séparément sur le Nintendo eShop. Un détail à vérifier avant de basculer, surtout pour ceux qui comptent sur les personnages ajoutés ces derniers mois, comme Tomioka Giyû, Kochô Shinobu ou Dôma.



Cette sortie coïncide d'ailleurs avec un cap symbolique pour la série. En réunissant le premier épisode et cette suite, The Hinokami Chronicles dépasse les 6 millions d'exemplaires vendus, de quoi confirmer le poids de la licence Demon Slayer au-delà de l'anime et du manga.











Une suite fidèle à l'anime

Pour ceux qui ne le sauraient pas, l'anime a également eu droit à une adaptation en jeu vidéo. Nous avions testé Demon Slayer The Hinokami Chronicles 2 sur PC à sa sortie, et le titre nous avait globalement convaincus, avec une note de 7,5/10.

« Demon Slayer: The Hinokami Chronicles 2 » s'affirme comme une adaptation fidèle et soignée de l'anime, qui plaira autant aux nouveaux venus qu'aux fans déjà conquis. Le mode histoire restitue efficacement les arcs emblématiques, les combats restent agréables et les modes annexes assurent une certaine rejouabilité.



Toutefois, cette suite choisit avant tout la continuité, améliore mais conserve certains points creux tandis que le titre manque de réelles nouveautés pour surprendre les joueurs du premier opus.

Prix et disponibilité

L'Édition Standard numérique de Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Hinokami Chronicles 2 est disponible dès maintenant sur Nintendo Switch 2 au prix de 39,99 €. Elle comprend le jeu de base ainsi que deux clés de déblocage de personnages, à savoir Académie Rengoku et Académie Uzui, tandis que les possesseurs de la version Switch peuvent effectuer la mise à niveau gratuitement.

Le jeu reste également disponible sur PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, PC via Steam et Nintendo Switch.