Dark Souls : Les serveurs PvP seront probablement de retour après la sortie d'Elden Ring

Suite à une faille de sécurité, permettant à certains de prendre le contrôle des joueurs PC depuis les serveurs PvP des Dark Souls,. Le streamer The__Grim__Sleeper en a été victime, en plus d'autres personnes : après avoir croisé un joueur sur les serveurs, il a complètement perdu le contrôle de son ordinateur.Aujourd'hui, nous disposons de plus d'informations quant à ce sujet. C'est à travers le compte officiel Twitter que FromSoftware s'est exprimé. Ils ont ainsi déclaré que « Bandai Namco et FromSoftware sont conscients des difficultés techniques rencontrées par les joueurs avec la suite de jeux Dark Souls sur PC [...] Nous tenons à remercier toute la communauté Dark Souls et les joueurs qui nous ont contactés directement pour exprimer leurs préoccupations et proposer des solutions. Grâce à vous, nous avons identifié la cause et travaillons à la résolution du problème ». Ainsi,, soit probablement après la sortie d'Elden Ring. Pour autant, nous ne connaissons pas encore la date précise.Par ailleurs, ils ont tenu à rassurer les joueurs en ce qui concerne Elden Ring.: « De plus, nous avons étendu l'enquête à Elden Ring - notre prochain jeu lancé le 25 février - et nous nous sommes assurés que les mesures de sécurité nécessaires sont en place pour ce titre sur toutes les plateformes cibles ».Pour rappel,Notre partenaire, Instant Gaming, vous propose de faire quelques économies pour votre précommande du titre :