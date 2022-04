Craft Hero : Le Tower Defense minimaliste débarque en Early Access sur Steam

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Si vous aimez les jeux possédant une direction artistique style Pixel Art et à l'aspect minimaliste,, pourrait vous plaire. En ce vendredi 1er avril, le titre d'OKJOY et de PandaCat vient de sortir. Notez qu'est, d'ailleurs, disponible gratuitement sur Steam, afin que chacun puisse se faire une idée du soft.Craft Hero propose un gameplay mélangeant. Il se veut également être un véritable sandbox. Dans Craft Hero, les joueurs et les joueuses doivent récolter différentes ressources dans la nature afin de construire leur propre village, pouvant accueillir des pièges. À tout moment, il est possible de recruter des mercenaires pour se protéger des forces ennemies.Par ailleurs, il faudra mener à bien des recherches, dans le but de surpasser et éliminer les Seigneurs des Ténèbres. Évidemment, chacun pourra s'armer d'équipements divers et utiliser la magie pour se défendre des attaques ennemies. Craft Hero propose, actuellement, une pluralité de biomes à explorer et à conquérir. Mais il y a fort à parier, qu'au fil du temps, des nouveautés arrivent sur le titre.À l'heure où nous écrivons ces lignes, Craft Hero est seulement disponible sur PC, en accès anticipé. Les développeurs n'ont pas donné de date de sortie précise et ils n'ont pas mentionné de portages sur d'autres plateformes de jeu. Mais, nous vous tiendrons informés, à ce sujet, si de plus amples informations sont communiquées dans les semaines à venir.