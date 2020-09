Core : Epic Games investit 15 millions de dollars dans Manticore Games

Chez Epic, nous pensons que le futur de l’industrie se situe dans des jeux qui sont davantage des plateformes ouvertes, où les créateurs peuvent créer leurs propres mondes. Construit dans Unreal Engine, Core est l’illustration de ce futur et va même plus loin en proposant des environnements où tout le monde peut créer des jeux multijoueurs excellents, et un terrain de jeu multivers où les joueurs découvrent un espace de divertissement infini.

Nous sommes ravis du soutien qu’Epic fournit à la vision de Manticore et la plateforme Core. Nous sommes de grands admirateurs de la direction prise par Epic dans l’autonomie de notre industrie à travers la technologie et nous nous sentons très alignés sur une vision de l'avenir d’un multivers généré par les utilisateurs: nous menons une démocratisation complète du paysage dans la façon dont les jeux sont créés et joués, et par qui sont créés et joués ces jeux.



Core représente un changement radical de paradigme dans les jeux générés par les utilisateurs qui ressemble à la façon dont YouTube ou Twitch ont complètement changé les attentes et les économies en matière de vidéo et de streaming; la différence est que les utilisateurs de Core peuvent déjà produire et jouer à des jeux de haute qualité dans un multivers connecté.

Bonne nouvelle pour les amateurs de, puisque, la société en charge de son développement,. Adam Sussman, président d’Epic Games, est d'ailleurs un fervent croyant du projet, qu'il estime « très impressionnant ».Pour celles et ceux qui ignorent ce qu'est, il s'agit d', à l'image de Roblox , qui possède des centaines de millions de joueurs à travers le monde. Néanmoins, Core n'en est qu'à ses débuts, puisque sa plateforme ne s'est ouverte aux développeurs qu'en mars dernier. Qui plus est, Core est actuellement en phase alpha, mais voit grand, étant donné que certains créateurs seront rémunérés pour développer les jeux de la plateforme.Cet investissement vient donc à point, afin que Core continue encore sa progression pour séduire de nouveaux joueurs et s'implanter dans un marché voué à se démocratiser dans les années à venir. Bien évidemment, Manticore Games est heureux de pouvoir compter sur l'appui et le soutien d'une entreprise telle qu'Epic Games :Si vous souhaitez découvrir la plateforme Core, il vous suffit de vous rendre à cette adresse , de vous créer un compte et de télécharger l'application, similaire à un launcher, pour profiter de l'expérience et des nombreux jeux proposés par Core.