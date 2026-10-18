Cémantix 1691 : Indices et solution, quel est le mot du 18 octobre 2026 ?

Retrouvez la solution Cémantix du 18 octobre 2026 afin de deviner plus facilement le mot du jour.

Solution Cémantix du Mot du Jour du 18 octobre 2026

Tous les jours, à minuit, le site cemantix vous propose de trouver le « mot secret », lequel est la plupart du temps un nom singulier ou un adjectif masculin singulier.



Si vous n'avez aucune envie de chercher le mot du jour ou que vous êtes à court d'idées, vous retrouverez, ci-dessous, des indices et la solution Cémantix du 18 octobre 2026.





Indices solution Cémantix du Mot du Jour du 18 octobre 2026

Avant de vous donner la solution, nous vous proposons une série d'indices, pour que vous puissiez trouver par vous-même.



Indice 1 Je suis le pont immatériel où se croisent la curiosité de l'un et les confidences de l'autre.



Indice 2 Bien que je ne sois point un interrogatoire, j'amène les esprits à se livrer sous une attention calculée.



Indice 3 Si ma naissance exige toujours la présence d'un duo, la postérité ne retient bien souvent que la voix de ma cible.



Indice 4 Je suis un échange formel où celui qui s'exprime le plus n'est paradoxalement pas celui qui dirige la conversation.



Indice 5 Les personnalités célèbres se prêtent volontiers à mon jeu lorsqu'elles désirent mettre en lumière leur nouvelle création.



Indice 6 Un microphone ou un simple carnet de notes suffit généralement à immortaliser mon déroulement.



Indice 7 Le professionnel de la presse me prépare minutieusement en forgeant à l'avance une série d'interrogations ciblées.



Indice 8 Entretien au cours duquel un journaliste pose des questions à une personne afin d'en publier ou d'en diffuser les réponses.





Solution du 18 octobre 2026

Voir la solution Cémantix du Mot du Jour du 18 octobre 2026 Interview





Cémantix, qu'est-ce que c'est ?

Le jeu Cémantix vous demande de trouver un mot secret. Pour cela, vous allez devoir trouver des mots qui s'en rapprochent contextuellement. Chacun des mots possède une valeur en pourcentage et en température. Plus le mot que vous venez de proposer est proche, plus la température sera chaude et plus la valeur sur 1 000 augmentera.



Comme nous vous le disions, le rapprochement avec le mot est contextuel, et non en fonction de l'orthographe. C'est-à-dire qu'il va falloir chercher quel mot est souvent employé avec celui que vous cherchez, lequel possède une orthographe différente, très probablement. Pour ce jeu, la proximité des mots se base sur une base de données riches en textes, composés de plus d'un milliard de mots, selon le discours de son développeur, Enigmatix.



Bien entendu, les mots à deviner sont en français et doivent exister dans les dictionnaires courants. Pour éviter que la difficulté ne soit trop importante, les versions au pluriel et au féminin ne sont pas comptabilisées. Il ne faudra chercher qu'un nom commun, verbe ou un adjectif, au singulier, mais les accents sont impératifs. Il vous faudra au moins six essais avant de trouver le fameux mot du jour.