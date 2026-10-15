Cémantix 1688 : Indices et solution, quel est le mot du 15 octobre 2026 ?

Retrouvez la solution Cémantix du 15 octobre 2026 afin de deviner plus facilement le mot du jour.
Solution Cémantix du Mot du Jour du 15 octobre 2026
Tous les jours, à minuit, le site cemantix
vous propose de trouver le « mot secret », lequel est la plupart du temps un nom singulier ou un adjectif masculin singulier.
Si vous n'avez aucune envie de chercher le mot du jour ou que vous êtes à court d'idées, vous retrouverez, ci-dessous, des indices et la solution Cémantix du 15 octobre 2026
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Indices solution Cémantix du Mot du Jour du 15 octobre 2026
Avant de vous donner la solution, nous vous proposons une série d'indices, pour que vous puissiez trouver par vous-même.
Indice 1Ennemie de la torpeur, je danse sur le fil de l'imprévu bien avant que l'orage ne gronde vraiment.
Indice 2Frisson invisible qui parcourt les échines, je suis l'étincelle soudaine qui précède le chaos.
Indice 3Souvent parée de la couleur du sang, ma plainte stridente vient déchirer le silence des innocents.
Indice 4On me sonne ou on me donne avec précipitation dès que la menace pointe le bout de son nez.
Indice 5Portée par une sirène ou transmise sur vos écrans, mon apparition exige toujours une attention immédiate.
Indice 6Lorsqu'on me qualifie de fausse, je provoque une grande panique totalement inutile.
Indice 7Les spécialistes de la météo me teintent d'orange ou de rouge pour vous avertir de l'arrivée d'une tempête.
Indice 8Je suis un signal sonore ou visuel transmis à une population pour la prévenir d'un péril imminent.
Solution du 15 octobre 2026
Voir la solution Cémantix du Mot du Jour du 15 octobre 2026Alerte
Cémantix, qu'est-ce que c'est ?
Le jeu Cémantix
vous demande de trouver un mot secret. Pour cela, vous allez devoir trouver des mots qui s'en rapprochent contextuellement. Chacun des mots possède une valeur en pourcentage et en température. Plus le mot que vous venez de proposer est proche, plus la température sera chaude et plus la valeur sur 1 000 augmentera.
Comme nous vous le disions, le rapprochement avec le mot est contextuel, et non en fonction de l'orthographe. C'est-à-dire qu'il va falloir chercher quel mot est souvent employé avec celui que vous cherchez, lequel possède une orthographe différente, très probablement. Pour ce jeu, la proximité des mots se base sur une base de données riches en textes, composés de plus d'un milliard de mots, selon le discours de son développeur, Enigmatix.
Bien entendu, les mots à deviner sont en français et doivent exister dans les dictionnaires courants. Pour éviter que la difficulté ne soit trop importante, les versions au pluriel et au féminin ne sont pas comptabilisées. Il ne faudra chercher qu'un nom commun, verbe ou un adjectif, au singulier, mais les accents sont impératifs. Il vous faudra au moins six essais avant de trouver le fameux mot du jour.
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