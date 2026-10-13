Cémantix 1686 : Indices et solution, quel est le mot du 13 octobre 2026 ?

Retrouvez la solution Cémantix du 13 octobre 2026 afin de deviner plus facilement le mot du jour.
Solution Cémantix du Mot du Jour du 13 octobre 2026
Tous les jours, à minuit, le site cemantix
vous propose de trouver le « mot secret », lequel est la plupart du temps un nom singulier ou un adjectif masculin singulier.
Si vous n'avez aucune envie de chercher le mot du jour ou que vous êtes à court d'idées, vous retrouverez, ci-dessous, des indices et la solution Cémantix du 13 octobre 2026
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Indices solution Cémantix du Mot du Jour du 13 octobre 2026
Avant de vous donner la solution, nous vous proposons une série d'indices, pour que vous puissiez trouver par vous-même.
Indice 1Issu de la dispersion, je rassemble en un cœur uni ce qui serait bien trop fragile s'il restait isolé.
Indice 2Jadis porté par les licteurs pour symboliser l'autorité suprême, j'unis la force de plusieurs tiges dans l'étreinte d'un seul lien.
Indice 3Dans les méandres de votre chair ou au cœur des végétaux, je suis cette voie qui achemine l'énergie en regroupant les fibres.
Indice 4Lorsqu'un mystère s'épaissit, le fin limier se réjouit de me voir apparaître sous la forme d'un rassemblement de preuves concordantes.
Indice 5Composé de particules ou d'ondes invisibles, je traverse l'espace géométrique pour venir frapper une cible avec une grande précision.
Indice 6Au cœur de la nuit noire, la modeste lampe de poche me projette en avant pour percer l'obscurité et révéler les contours du chemin.
Indice 7Les puissants phares de votre véhicule en génèrent un de lumière brillante pour vous guider en toute sécurité sur les routes sans éclairage.
Indice 8Je désigne un assemblage d'éléments allongés de même nature, comme des rayons ou des brindilles, étroitement liés ou dirigés dans une même direction.
Solution du 13 octobre 2026
Voir la solution Cémantix du Mot du Jour du 13 octobre 2026Faisceau
Cémantix, qu'est-ce que c'est ?
Le jeu Cémantix
vous demande de trouver un mot secret. Pour cela, vous allez devoir trouver des mots qui s'en rapprochent contextuellement. Chacun des mots possède une valeur en pourcentage et en température. Plus le mot que vous venez de proposer est proche, plus la température sera chaude et plus la valeur sur 1 000 augmentera.
Comme nous vous le disions, le rapprochement avec le mot est contextuel, et non en fonction de l'orthographe. C'est-à-dire qu'il va falloir chercher quel mot est souvent employé avec celui que vous cherchez, lequel possède une orthographe différente, très probablement. Pour ce jeu, la proximité des mots se base sur une base de données riches en textes, composés de plus d'un milliard de mots, selon le discours de son développeur, Enigmatix.
Bien entendu, les mots à deviner sont en français et doivent exister dans les dictionnaires courants. Pour éviter que la difficulté ne soit trop importante, les versions au pluriel et au féminin ne sont pas comptabilisées. Il ne faudra chercher qu'un nom commun, verbe ou un adjectif, au singulier, mais les accents sont impératifs. Il vous faudra au moins six essais avant de trouver le fameux mot du jour.
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