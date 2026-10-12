Cémantix 1685 : Indices et solution, quel est le mot du 12 octobre 2026 ?

Retrouvez la solution Cémantix du 12 octobre 2026 afin de deviner plus facilement le mot du jour.
Solution Cémantix du Mot du Jour du 12 octobre 2026
Tous les jours, à minuit, le site cemantix
vous propose de trouver le « mot secret », lequel est la plupart du temps un nom singulier ou un adjectif masculin singulier.
Si vous n'avez aucune envie de chercher le mot du jour ou que vous êtes à court d'idées, vous retrouverez, ci-dessous, des indices et la solution Cémantix du 12 octobre 2026
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Indices solution Cémantix du Mot du Jour du 12 octobre 2026
Avant de vous donner la solution, nous vous proposons une série d'indices, pour que vous puissiez trouver par vous-même.
Indice 1Elle peut être d'inspection ou d'adieux, mais elle boucle toujours son chemin avant de s'achever.
Indice 2Bien qu'elle n'ait pas de jambes, elle parcourt de nombreuses scènes en suivant une carte invisible.
Indice 3Le facteur la respecte scrupuleusement au fil des rues, tandis que le fêtard la réclame bruyamment au comptoir.
Indice 4Les musiciens la préparent souvent pendant des mois pour aller jouer de ville en ville devant leurs fans.
Indice 5Dans un café, c'est celui qui l'offre qui paie les verres de tous ses compagnons de table.
Indice 6Le médecin de campagne l'effectuait jadis pour aller visiter chacun de ses patients isolés.
Indice 7Chaque matin, le livreur suit son itinéraire habituel pour accomplir cette tâche indispensable.
Indice 8Il s'agit d'un déplacement planifié comportant plusieurs arrêts successifs pour assurer un service, une livraison ou une série de spectacles.
Solution du 12 octobre 2026
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Cémantix, qu'est-ce que c'est ?
Le jeu Cémantix
vous demande de trouver un mot secret. Pour cela, vous allez devoir trouver des mots qui s'en rapprochent contextuellement. Chacun des mots possède une valeur en pourcentage et en température. Plus le mot que vous venez de proposer est proche, plus la température sera chaude et plus la valeur sur 1 000 augmentera.
Comme nous vous le disions, le rapprochement avec le mot est contextuel, et non en fonction de l'orthographe. C'est-à-dire qu'il va falloir chercher quel mot est souvent employé avec celui que vous cherchez, lequel possède une orthographe différente, très probablement. Pour ce jeu, la proximité des mots se base sur une base de données riches en textes, composés de plus d'un milliard de mots, selon le discours de son développeur, Enigmatix.
Bien entendu, les mots à deviner sont en français et doivent exister dans les dictionnaires courants. Pour éviter que la difficulté ne soit trop importante, les versions au pluriel et au féminin ne sont pas comptabilisées. Il ne faudra chercher qu'un nom commun, verbe ou un adjectif, au singulier, mais les accents sont impératifs. Il vous faudra au moins six essais avant de trouver le fameux mot du jour.
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