Cémantix 1684 : Indices et solution, quel est le mot du 11 octobre 2026 ?

Retrouvez la solution Cémantix du 11 octobre 2026 afin de deviner plus facilement le mot du jour.
Solution Cémantix du Mot du Jour du 11 octobre 2026
Tous les jours, à minuit, le site cemantix
vous propose de trouver le « mot secret », lequel est la plupart du temps un nom singulier ou un adjectif masculin singulier.
Si vous n'avez aucune envie de chercher le mot du jour ou que vous êtes à court d'idées, vous retrouverez, ci-dessous, des indices et la solution Cémantix du 11 octobre 2026
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Indices solution Cémantix du Mot du Jour du 11 octobre 2026
Avant de vous donner la solution, nous vous proposons une série d'indices, pour que vous puissiez trouver par vous-même.
Indice 1Sans jamais manier l'arc, il atteint toujours le centre de la cible lorsque la parole se fait flèche.
Indice 2Cousin de l'exactitude, il fuit les digressions comme le navigateur évite les récifs trompeurs.
Indice 3On le réclame dans les discours lorsque le chaos des pensées menace d'égarer l'auditoire.
Indice 4S'il vient qualifier une remarque, c'est que cette dernière tombe à pic pour éclairer le débat.
Indice 5Loin d'être hors de propos, il est ce qualificatif que l'on accorde à une idée pleine de bon sens.
Indice 6Un conseil portant ce trait de caractère sera toujours jugé très utile et adéquat.
Indice 7C'est le mot parfait pour décrire un choix judicieux ou une analyse qui tape dans le mille.
Indice 8Se dit de ce qui convient exactement à l'objet dont il s'agit et se montre parfaitement approprié à la situation.
Solution du 11 octobre 2026
Voir la solution Cémantix du Mot du Jour du 11 octobre 2026Pertinent
Cémantix, qu'est-ce que c'est ?
Le jeu Cémantix
vous demande de trouver un mot secret. Pour cela, vous allez devoir trouver des mots qui s'en rapprochent contextuellement. Chacun des mots possède une valeur en pourcentage et en température. Plus le mot que vous venez de proposer est proche, plus la température sera chaude et plus la valeur sur 1 000 augmentera.
Comme nous vous le disions, le rapprochement avec le mot est contextuel, et non en fonction de l'orthographe. C'est-à-dire qu'il va falloir chercher quel mot est souvent employé avec celui que vous cherchez, lequel possède une orthographe différente, très probablement. Pour ce jeu, la proximité des mots se base sur une base de données riches en textes, composés de plus d'un milliard de mots, selon le discours de son développeur, Enigmatix.
Bien entendu, les mots à deviner sont en français et doivent exister dans les dictionnaires courants. Pour éviter que la difficulté ne soit trop importante, les versions au pluriel et au féminin ne sont pas comptabilisées. Il ne faudra chercher qu'un nom commun, verbe ou un adjectif, au singulier, mais les accents sont impératifs. Il vous faudra au moins six essais avant de trouver le fameux mot du jour.
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