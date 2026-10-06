Cémantix 1679 : Indices et solution, quel est le mot du 6 octobre 2026 ?

Retrouvez la solution Cémantix du 6 octobre 2026 afin de deviner plus facilement le mot du jour.
Solution Cémantix du Mot du Jour du 6 octobre 2026
Tous les jours, à minuit, le site cemantix
vous propose de trouver le « mot secret », lequel est la plupart du temps un nom singulier ou un adjectif masculin singulier.
Si vous n'avez aucune envie de chercher le mot du jour ou que vous êtes à court d'idées, vous retrouverez, ci-dessous, des indices et la solution Cémantix du 6 octobre 2026
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Indices solution Cémantix du Mot du Jour du 6 octobre 2026
Avant de vous donner la solution, nous vous proposons une série d'indices, pour que vous puissiez trouver par vous-même.
Indice 1Je peux naître sans commencement et disparaître sans fin, pourtant je ne suis ni le temps ni l'espace.
Indice 2On me compare sans me voir, on me mesure sans me toucher, et je change selon ce qui m'entoure.
Indice 3Entre deux extrêmes, je trouve ma place, mais sans échelle, nul ne saurait vraiment me situer.
Indice 4Je peux être petite, moyenne ou grande, sans jamais changer de nature.
Indice 5En mathématiques, je permets notamment de caractériser la taille ou l'importance d'une quantité.
Indice 6Dans la vie courante, on m'associe souvent à la taille, à l'importance ou à l'étendue de quelque chose.
Indice 7On peut parler de ma valeur, de mon ordre ou de mon niveau pour comparer deux choses.
Indice 8Je désigne une mesure ou une indication permettant d'exprimer la taille, l'importance, l'étendue ou l'intensité de quelque chose.
Solution du 6 octobre 2026
Voir la solution Cémantix du Mot du Jour du 6 octobre 2026Grandeur
Cémantix, qu'est-ce que c'est ?
Le jeu Cémantix
vous demande de trouver un mot secret. Pour cela, vous allez devoir trouver des mots qui s'en rapprochent contextuellement. Chacun des mots possède une valeur en pourcentage et en température. Plus le mot que vous venez de proposer est proche, plus la température sera chaude et plus la valeur sur 1 000 augmentera.
Comme nous vous le disions, le rapprochement avec le mot est contextuel, et non en fonction de l'orthographe. C'est-à-dire qu'il va falloir chercher quel mot est souvent employé avec celui que vous cherchez, lequel possède une orthographe différente, très probablement. Pour ce jeu, la proximité des mots se base sur une base de données riches en textes, composés de plus d'un milliard de mots, selon le discours de son développeur, Enigmatix.
Bien entendu, les mots à deviner sont en français et doivent exister dans les dictionnaires courants. Pour éviter que la difficulté ne soit trop importante, les versions au pluriel et au féminin ne sont pas comptabilisées. Il ne faudra chercher qu'un nom commun, verbe ou un adjectif, au singulier, mais les accents sont impératifs. Il vous faudra au moins six essais avant de trouver le fameux mot du jour.
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