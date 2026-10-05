Cémantix 1678 : Indices et solution, quel est le mot du 5 octobre 2026 ?

Florian Lelong Publié par Florian Lelong
le 05 octobre 2026 à 00h05
Retrouvez la solution Cémantix du 5 octobre 2026 afin de deviner plus facilement le mot du jour.
Cémantix 1678 : Indices et solution, quel est le mot du 5 octobre 2026 ?

Solution Cémantix du Mot du Jour du 5 octobre 2026

Tous les jours, à minuit, le site cemantix vous propose de trouver le « mot secret », lequel est la plupart du temps un nom singulier ou un adjectif masculin singulier.

Si vous n'avez aucune envie de chercher le mot du jour ou que vous êtes à court d'idées, vous retrouverez, ci-dessous, des indices et la solution Cémantix du 5 octobre 2026.

Indices solution Cémantix du Mot du Jour du 5 octobre 2026

Avant de vous donner la solution, nous vous proposons une série d'indices, pour que vous puissiez trouver par vous-même. 

Indice 1Je peux naître d'un titre sans être écrit sur un blason, et pourtant je distingue celui qui le porte.


Indice 2Dans mon royaume, le sang parle avant les mots, mais l'argent ne suffit pas toujours à m'ouvrir ses portes.


Indice 3On me cherche dans les vieilles lignées, là où les ancêtres valent parfois autant que les vivants.


Indice 4Je peux désigner une personne issue d'une famille appartenant à l'aristocratie.


Indice 5Je suis souvent associé aux titres de duc, marquis, comte ou baron.


Indice 6Mon féminin existe et désigne une femme appartenant à cette classe sociale.


Indice 7Dans un autre sens, je peux aussi qualifier quelqu'un de digne, généreux et élevé dans ses intentions.


Indice 8Je désigne une personne appartenant à l'aristocratie ou, par extension, quelqu'un qui fait preuve de grandeur d'âme et de générosité.


Solution du 5 octobre 2026

Voir la solution Cémantix du Mot du Jour du 5 octobre 2026Noble


Cémantix, qu'est-ce que c'est ?

Le jeu Cémantix vous demande de trouver un mot secret. Pour cela, vous allez devoir trouver des mots qui s'en rapprochent contextuellement. Chacun des mots possède une valeur en pourcentage et en température. Plus le mot que vous venez de proposer est proche, plus la température sera chaude et plus la valeur sur 1 000 augmentera. 

Comme nous vous le disions, le rapprochement avec le mot est contextuel, et non en fonction de l'orthographe. C'est-à-dire qu'il va falloir chercher quel mot est souvent employé avec celui que vous cherchez, lequel possède une orthographe différente, très probablement. Pour ce jeu, la proximité des mots se base sur une base de données riches en textes, composés de plus d'un milliard de mots, selon le discours de son développeur, Enigmatix. 

Bien entendu, les mots à deviner sont en français et doivent exister dans les dictionnaires courants. Pour éviter que la difficulté ne soit trop importante, les versions au pluriel et au féminin ne sont pas comptabilisées. Il ne faudra chercher qu'un nom commun, verbe ou un adjectif, au singulier, mais les accents sont impératifs. Il vous faudra au moins six essais avant de trouver le fameux mot du jour.
Florian Lelong

Florian Lelong (Florian)

Développeur et fondateur de GAMEWAVE, je partage mes réflexions et analyses sur le monde du jeu vidéo dès que l'envie me prend. Passionné par les FPS et les MMORPG, j’ai également passé...

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