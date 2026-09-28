Cémantix 1671 : Indices et solution, quel est le mot du 28 septembre 2026 ?

Retrouvez la solution Cémantix du 28 septembre 2026 afin de deviner plus facilement le mot du jour.
Solution Cémantix du Mot du Jour du 28 septembre 2026
Tous les jours, à minuit, le site cemantix
vous propose de trouver le « mot secret », lequel est la plupart du temps un nom singulier ou un adjectif masculin singulier.
Si vous n'avez aucune envie de chercher le mot du jour ou que vous êtes à court d'idées, vous retrouverez, ci-dessous, des indices et la solution Cémantix du 28 septembre 2026
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Indices solution Cémantix du Mot du Jour du 28 septembre 2026
Avant de vous donner la solution, nous vous proposons une série d'indices, pour que vous puissiez trouver par vous-même.
Indice 1Je nais parfois dans l'ombre, mais je grandis avec le temps et l'expérience.
Indice 2Je suis ce que l'on ne possédait pas hier, mais que l'on ne perd pas si facilement demain.
Indice 3Je peux être le fruit d'un combat sans être une victoire, ou celui d'un apprentissage sans être une leçon.
Indice 4Je peux désigner quelque chose que l'on a obtenu.
Indice 5Je suis souvent opposé à ce qui est inné.
Indice 6Une compétence peut devenir ce que je suis grâce à l'entraînement.
Indice 7Avec l'expérience, certaines connaissances deviennent ce que je suis.
Indice 8Se dit de ce qui a été obtenu, appris ou développé par l'expérience, l'effort ou l'apprentissage.
Solution du 28 septembre 2026
Voir la solution Cémantix du Mot du Jour du 28 septembre 2026Acquis
Cémantix, qu'est-ce que c'est ?
Le jeu Cémantix
vous demande de trouver un mot secret. Pour cela, vous allez devoir trouver des mots qui s'en rapprochent contextuellement. Chacun des mots possède une valeur en pourcentage et en température. Plus le mot que vous venez de proposer est proche, plus la température sera chaude et plus la valeur sur 1 000 augmentera.
Comme nous vous le disions, le rapprochement avec le mot est contextuel, et non en fonction de l'orthographe. C'est-à-dire qu'il va falloir chercher quel mot est souvent employé avec celui que vous cherchez, lequel possède une orthographe différente, très probablement. Pour ce jeu, la proximité des mots se base sur une base de données riches en textes, composés de plus d'un milliard de mots, selon le discours de son développeur, Enigmatix.
Bien entendu, les mots à deviner sont en français et doivent exister dans les dictionnaires courants. Pour éviter que la difficulté ne soit trop importante, les versions au pluriel et au féminin ne sont pas comptabilisées. Il ne faudra chercher qu'un nom commun, verbe ou un adjectif, au singulier, mais les accents sont impératifs. Il vous faudra au moins six essais avant de trouver le fameux mot du jour.
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