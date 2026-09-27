Cémantix 1670 : Indices et solution, quel est le mot du 27 septembre 2026 ?

Retrouvez la solution Cémantix du 27 septembre 2026 afin de deviner plus facilement le mot du jour.
Solution Cémantix du Mot du Jour du 27 septembre 2026
Tous les jours, à minuit, le site cemantix
vous propose de trouver le « mot secret », lequel est la plupart du temps un nom singulier ou un adjectif masculin singulier.
Si vous n'avez aucune envie de chercher le mot du jour ou que vous êtes à court d'idées, vous retrouverez, ci-dessous, des indices et la solution Cémantix du 27 septembre 2026
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Indices solution Cémantix du Mot du Jour du 27 septembre 2026
Avant de vous donner la solution, nous vous proposons une série d'indices, pour que vous puissiez trouver par vous-même.
Indice 1Je nais parfois d'un silence, mais je m'exprime rarement sans bruit.
Indice 2Je peux transformer un instant ordinaire en souvenir que l'on partage.
Indice 3On me prépare parfois longtemps pour une seule journée, mais je ne dure qu'un instant.
Indice 4Je suis souvent associé à la joie et aux grands événements.
Indice 5On peut me faire avec des amis, en famille ou avec toute une foule.
Indice 6Un anniversaire, une victoire ou un mariage peut être l'occasion de me faire.
Indice 7Je peux prendre la forme d'une fête, d'un toast ou d'une cérémonie.
Indice 8Je signifie marquer un événement important ou une personne par une fête, une cérémonie ou une manifestation de joie.
Solution du 27 septembre 2026
Voir la solution Cémantix du Mot du Jour du 27 septembre 2026Célébrer
Cémantix, qu'est-ce que c'est ?
Le jeu Cémantix
vous demande de trouver un mot secret. Pour cela, vous allez devoir trouver des mots qui s'en rapprochent contextuellement. Chacun des mots possède une valeur en pourcentage et en température. Plus le mot que vous venez de proposer est proche, plus la température sera chaude et plus la valeur sur 1 000 augmentera.
Comme nous vous le disions, le rapprochement avec le mot est contextuel, et non en fonction de l'orthographe. C'est-à-dire qu'il va falloir chercher quel mot est souvent employé avec celui que vous cherchez, lequel possède une orthographe différente, très probablement. Pour ce jeu, la proximité des mots se base sur une base de données riches en textes, composés de plus d'un milliard de mots, selon le discours de son développeur, Enigmatix.
Bien entendu, les mots à deviner sont en français et doivent exister dans les dictionnaires courants. Pour éviter que la difficulté ne soit trop importante, les versions au pluriel et au féminin ne sont pas comptabilisées. Il ne faudra chercher qu'un nom commun, verbe ou un adjectif, au singulier, mais les accents sont impératifs. Il vous faudra au moins six essais avant de trouver le fameux mot du jour.
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