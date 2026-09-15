Cémantix 1658 : Indices et solution, quel est le mot du 15 septembre 2026 ?

Retrouvez la solution Cémantix du 15 septembre 2026 afin de deviner plus facilement le mot du jour.
Solution Cémantix du Mot du Jour du 15 septembre 2026
Tous les jours, à minuit, le site cemantix
vous propose de trouver le « mot secret », lequel est la plupart du temps un nom singulier ou un adjectif masculin singulier.
Si vous n'avez aucune envie de chercher le mot du jour ou que vous êtes à court d'idées, vous retrouverez, ci-dessous, des indices et la solution Cémantix du 15 septembre 2026
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Indices solution Cémantix du Mot du Jour du 15 septembre 2026
Avant de vous donner la solution, nous vous proposons une série d'indices, pour que vous puissiez trouver par vous-même.
Indice 1Je suis invisible, mais même les plus grands ne peuvent m'échapper.
Indice 2Sans jamais tendre la main, j'attire pourtant tout ce qui s'approche de moi.
Indice 3Je règne sans couronne, et plus on me défie, plus je rappelle ma loi.
Indice 4Je suis ce qui fait tomber une pomme plutôt que de la voir s'envoler.
Indice 5Je donne leur poids aux choses et maintiens les pieds sur Terre.
Indice 6Sur la Lune, je suis six fois plus faible que sur notre planète.
Indice 7Je suis aussi responsable de l'attraction entre les astres.
Indice 8Je suis la force qui attire les corps les uns vers les autres et qui nous maintient à la surface de la Terre.
Solution du 15 septembre 2026
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Cémantix, qu'est-ce que c'est ?
Le jeu Cémantix
vous demande de trouver un mot secret. Pour cela, vous allez devoir trouver des mots qui s'en rapprochent contextuellement. Chacun des mots possède une valeur en pourcentage et en température. Plus le mot que vous venez de proposer est proche, plus la température sera chaude et plus la valeur sur 1 000 augmentera.
Comme nous vous le disions, le rapprochement avec le mot est contextuel, et non en fonction de l'orthographe. C'est-à-dire qu'il va falloir chercher quel mot est souvent employé avec celui que vous cherchez, lequel possède une orthographe différente, très probablement. Pour ce jeu, la proximité des mots se base sur une base de données riches en textes, composés de plus d'un milliard de mots, selon le discours de son développeur, Enigmatix.
Bien entendu, les mots à deviner sont en français et doivent exister dans les dictionnaires courants. Pour éviter que la difficulté ne soit trop importante, les versions au pluriel et au féminin ne sont pas comptabilisées. Il ne faudra chercher qu'un nom commun, verbe ou un adjectif, au singulier, mais les accents sont impératifs. Il vous faudra au moins six essais avant de trouver le fameux mot du jour.
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