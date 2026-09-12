Cémantix 1655 : Indices et solution, quel est le mot du 12 septembre 2026 ?

Retrouvez la solution Cémantix du 12 septembre 2026 afin de deviner plus facilement le mot du jour.
Solution Cémantix du Mot du Jour du 12 septembre 2026
Tous les jours, à minuit, le site cemantix
vous propose de trouver le « mot secret », lequel est la plupart du temps un nom singulier ou un adjectif masculin singulier.
Si vous n'avez aucune envie de chercher le mot du jour ou que vous êtes à court d'idées, vous retrouverez, ci-dessous, des indices et la solution Cémantix du 12 septembre 2026
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Indices solution Cémantix du Mot du Jour du 12 septembre 2026
Avant de vous donner la solution, nous vous proposons une série d'indices, pour que vous puissiez trouver par vous-même.
Indice 1Je change de sens sans jamais changer de forme, et pourtant je peux transformer toute une phrase.
Indice 2Je suis invisible dans les mots, mais c'est moi qui décide de ce qu'ils veulent dire.
Indice 3On me cherche entre les lignes lorsque les mots seuls ne suffisent plus à comprendre.
Indice 4Je m'intéresse au sens des mots, des phrases et des énoncés.
Indice 5Je peux expliquer pourquoi deux mots proches n'expriment pas exactement la même idée.
Indice 6En linguistique, je complète la phonétique et la syntaxe en étudiant la signification.
Indice 7Mon domaine concerne tout ce qui touche au sens et à l'interprétation du langage.
Indice 8Je suis la branche de la linguistique qui étudie le sens des mots, des expressions et des phrases.
Solution du 12 septembre 2026
Voir la solution Cémantix du Mot du Jour du 12 septembre 2026Sémantique
Cémantix, qu'est-ce que c'est ?
Le jeu Cémantix
vous demande de trouver un mot secret. Pour cela, vous allez devoir trouver des mots qui s'en rapprochent contextuellement. Chacun des mots possède une valeur en pourcentage et en température. Plus le mot que vous venez de proposer est proche, plus la température sera chaude et plus la valeur sur 1 000 augmentera.
Comme nous vous le disions, le rapprochement avec le mot est contextuel, et non en fonction de l'orthographe. C'est-à-dire qu'il va falloir chercher quel mot est souvent employé avec celui que vous cherchez, lequel possède une orthographe différente, très probablement. Pour ce jeu, la proximité des mots se base sur une base de données riches en textes, composés de plus d'un milliard de mots, selon le discours de son développeur, Enigmatix.
Bien entendu, les mots à deviner sont en français et doivent exister dans les dictionnaires courants. Pour éviter que la difficulté ne soit trop importante, les versions au pluriel et au féminin ne sont pas comptabilisées. Il ne faudra chercher qu'un nom commun, verbe ou un adjectif, au singulier, mais les accents sont impératifs. Il vous faudra au moins six essais avant de trouver le fameux mot du jour.
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