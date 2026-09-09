Cémantix 1652 : Indices et solution, quel est le mot du 9 septembre 2026 ?

Retrouvez la solution Cémantix du 9 septembre 2026 afin de deviner plus facilement le mot du jour.
Solution Cémantix du Mot du Jour du 9 septembre 2026
Tous les jours, à minuit, le site cemantix
vous propose de trouver le « mot secret », lequel est la plupart du temps un nom singulier ou un adjectif masculin singulier.
Si vous n'avez aucune envie de chercher le mot du jour ou que vous êtes à court d'idées, vous retrouverez, ci-dessous, des indices et la solution Cémantix du 9 septembre 2026
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Indices solution Cémantix du Mot du Jour du 9 septembre 2026
Avant de vous donner la solution, nous vous proposons une série d'indices, pour que vous puissiez trouver par vous-même.
Indice 1Je soutiens sans jamais être porté, et plus je suis solide, moins l'édifice tremble.
Indice 2On me cherche parfois au cœur de ce qui vacille, car ma disparition peut entraîner bien plus que ma chute.
Indice 3Je suis immobile par nature, mais autour de moi tout peut s'élever.
Indice 4On me trouve aussi bien dans les temples que dans les maisons.
Indice 5Je peux être fait de pierre, de bois, de béton ou même de métal.
Indice 6Je peux soutenir un toit, une structure ou symboliquement une idée.
Indice 7On parle aussi de moi pour désigner une personne ou une chose essentielle à un groupe.
Indice 8Élément vertical qui soutient une construction ou, au sens figuré, personne ou chose constituant un soutien essentiel.
Solution du 9 septembre 2026
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Cémantix, qu'est-ce que c'est ?
Le jeu Cémantix
vous demande de trouver un mot secret. Pour cela, vous allez devoir trouver des mots qui s'en rapprochent contextuellement. Chacun des mots possède une valeur en pourcentage et en température. Plus le mot que vous venez de proposer est proche, plus la température sera chaude et plus la valeur sur 1 000 augmentera.
Comme nous vous le disions, le rapprochement avec le mot est contextuel, et non en fonction de l'orthographe. C'est-à-dire qu'il va falloir chercher quel mot est souvent employé avec celui que vous cherchez, lequel possède une orthographe différente, très probablement. Pour ce jeu, la proximité des mots se base sur une base de données riches en textes, composés de plus d'un milliard de mots, selon le discours de son développeur, Enigmatix.
Bien entendu, les mots à deviner sont en français et doivent exister dans les dictionnaires courants. Pour éviter que la difficulté ne soit trop importante, les versions au pluriel et au féminin ne sont pas comptabilisées. Il ne faudra chercher qu'un nom commun, verbe ou un adjectif, au singulier, mais les accents sont impératifs. Il vous faudra au moins six essais avant de trouver le fameux mot du jour.
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