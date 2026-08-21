Cémantix 1633 : Indices et solution, quel est le mot du 21 août 2026 ?

Retrouvez la solution Cémantix du 21 août 2026 afin de deviner plus facilement le mot du jour.
Solution Cémantix du Mot du Jour du 21 août 2026
Tous les jours, à minuit, le site cemantix
vous propose de trouver le « mot secret », lequel est la plupart du temps un nom singulier ou un adjectif masculin singulier.
Si vous n'avez aucune envie de chercher le mot du jour ou que vous êtes à court d'idées, vous retrouverez, ci-dessous, des indices et la solution Cémantix du 21 août 2026
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Indices solution Cémantix du Mot du Jour du 21 août 2026
Avant de vous donner la solution, nous vous proposons une série d'indices, pour que vous puissiez trouver par vous-même.
Indice 1Quand l'invisible devient blessure, je suis souvent déjà là.
Indice 2Je suis une porte sans serrure, qui laisse entrer le monde jusqu'au cœur.
Indice 3Plus je suis fine, plus le moindre frisson devient un tremblement.
Indice 4On me possède à des degrés très différents, selon ce que l'on ressent ou perçoit.
Indice 5Je peux rendre une personne particulièrement réceptive aux émotions, aux paroles ou aux sensations.
Indice 6Je peux être physique, émotionnelle, artistique ou même liée aux sentiments.
Indice 7On dit souvent que je suis grande chez celui qui est facilement touché ou ému.
Indice 8Je suis la capacité à percevoir et à ressentir vivement les sensations, les émotions ou les influences extérieures.
Solution du 21 août 2026
Voir la solution Cémantix du Mot du Jour du 21 août 2026Sensibilité
Cémantix, qu'est-ce que c'est ?
Le jeu Cémantix
vous demande de trouver un mot secret. Pour cela, vous allez devoir trouver des mots qui s'en rapprochent contextuellement. Chacun des mots possède une valeur en pourcentage et en température. Plus le mot que vous venez de proposer est proche, plus la température sera chaude et plus la valeur sur 1 000 augmentera.
Comme nous vous le disions, le rapprochement avec le mot est contextuel, et non en fonction de l'orthographe. C'est-à-dire qu'il va falloir chercher quel mot est souvent employé avec celui que vous cherchez, lequel possède une orthographe différente, très probablement. Pour ce jeu, la proximité des mots se base sur une base de données riches en textes, composés de plus d'un milliard de mots, selon le discours de son développeur, Enigmatix.
Bien entendu, les mots à deviner sont en français et doivent exister dans les dictionnaires courants. Pour éviter que la difficulté ne soit trop importante, les versions au pluriel et au féminin ne sont pas comptabilisées. Il ne faudra chercher qu'un nom commun, verbe ou un adjectif, au singulier, mais les accents sont impératifs. Il vous faudra au moins six essais avant de trouver le fameux mot du jour.
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