Cémantix 1630 : Indices et solution, quel est le mot du 18 août 2026 ?

Retrouvez la solution Cémantix du 18 août 2026 afin de deviner plus facilement le mot du jour.
Solution Cémantix du Mot du Jour du 18 août 2026
Tous les jours, à minuit, le site cemantix
vous propose de trouver le « mot secret », lequel est la plupart du temps un nom singulier ou un adjectif masculin singulier.
Si vous n'avez aucune envie de chercher le mot du jour ou que vous êtes à court d'idées, vous retrouverez, ci-dessous, des indices et la solution Cémantix du 18 août 2026
.
Indices solution Cémantix du Mot du Jour du 18 août 2026
Avant de vous donner la solution, nous vous proposons une série d'indices, pour que vous puissiez trouver par vous-même.
Indice 1Je nais parfois d'une main, mais je peux guider des milliers sans jamais parler.
Indice 2Quand je prends les commandes, nul besoin de rênes pour que mon chemin se dessine.
Indice 3On me cherche dans le ciel, sur la piste ou derrière un volant, mais je reste toujours maître de ma trajectoire.
Indice 4Dans le cinéma, je peux aussi désigner une première version destinée à présenter un projet.
Indice 5Dans une compétition, je suis celui dont les réflexes et les décisions peuvent faire gagner une équipe.
Indice 6Je peux être celui qui conduit un avion, une voiture de course ou un vaisseau.
Indice 7Je peux donc être à la fois aux commandes d'un engin et à l'origine d'une œuvre destinée à être développée.
Indice 8Personne qui dirige ou conduit un véhicule, notamment un avion ou une voiture de course, ou première version d'un projet audiovisuel servant de modèle.
Solution du 18 août 2026
Voir la solution Cémantix du Mot du Jour du 18 août 2026Pilote
Cémantix, qu'est-ce que c'est ?
Le jeu Cémantix
vous demande de trouver un mot secret. Pour cela, vous allez devoir trouver des mots qui s'en rapprochent contextuellement. Chacun des mots possède une valeur en pourcentage et en température. Plus le mot que vous venez de proposer est proche, plus la température sera chaude et plus la valeur sur 1 000 augmentera.
Comme nous vous le disions, le rapprochement avec le mot est contextuel, et non en fonction de l'orthographe. C'est-à-dire qu'il va falloir chercher quel mot est souvent employé avec celui que vous cherchez, lequel possède une orthographe différente, très probablement. Pour ce jeu, la proximité des mots se base sur une base de données riches en textes, composés de plus d'un milliard de mots, selon le discours de son développeur, Enigmatix.
Bien entendu, les mots à deviner sont en français et doivent exister dans les dictionnaires courants. Pour éviter que la difficulté ne soit trop importante, les versions au pluriel et au féminin ne sont pas comptabilisées. Il ne faudra chercher qu'un nom commun, verbe ou un adjectif, au singulier, mais les accents sont impératifs. Il vous faudra au moins six essais avant de trouver le fameux mot du jour.
commentaire (0)