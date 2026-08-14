Cémantix 1626 : Indices et solution, quel est le mot du 14 août 2026 ?

Retrouvez la solution Cémantix du 14 août 2026 afin de deviner plus facilement le mot du jour.
Solution Cémantix du Mot du Jour du 14 août 2026
Tous les jours, à minuit, le site cemantix
vous propose de trouver le « mot secret », lequel est la plupart du temps un nom singulier ou un adjectif masculin singulier.
Si vous n'avez aucune envie de chercher le mot du jour ou que vous êtes à court d'idées, vous retrouverez, ci-dessous, des indices et la solution Cémantix du 14 août 2026
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Indices solution Cémantix du Mot du Jour du 14 août 2026
Avant de vous donner la solution, nous vous proposons une série d'indices, pour que vous puissiez trouver par vous-même.
Indice 1Je suis le fil invisible qui relie des événements que rien ne semble devoir unir.
Indice 2Je nais parfois d'une idée, mais je grandis dans l'ombre avant de prendre forme sous les yeux des autres.
Indice 3Sans moi, les personnages avanceraient comme des voyageurs sans chemin, ignorant encore où leurs pas les mèneront.
Indice 4Je peux contenir des rebondissements, des conflits, des révélations et parfois une fin inattendue.
Indice 5Je donne une direction aux personnages et organise les événements qui composent une histoire.
Indice 6On me retrouve au cinéma, dans les séries, les jeux vidéo, les bandes dessinées ou même certaines pièces de théâtre.
Indice 7Je suis souvent écrit avant la réalisation d'une œuvre afin de prévoir ce qui va s'y dérouler.
Indice 8Je suis le récit structuré des événements et des actions qui composent une histoire.
Solution du 14 août 2026
Voir la solution Cémantix du Mot du Jour du 14 août 2026Scénario
Cémantix, qu'est-ce que c'est ?
Le jeu Cémantix
vous demande de trouver un mot secret. Pour cela, vous allez devoir trouver des mots qui s'en rapprochent contextuellement. Chacun des mots possède une valeur en pourcentage et en température. Plus le mot que vous venez de proposer est proche, plus la température sera chaude et plus la valeur sur 1 000 augmentera.
Comme nous vous le disions, le rapprochement avec le mot est contextuel, et non en fonction de l'orthographe. C'est-à-dire qu'il va falloir chercher quel mot est souvent employé avec celui que vous cherchez, lequel possède une orthographe différente, très probablement. Pour ce jeu, la proximité des mots se base sur une base de données riches en textes, composés de plus d'un milliard de mots, selon le discours de son développeur, Enigmatix.
Bien entendu, les mots à deviner sont en français et doivent exister dans les dictionnaires courants. Pour éviter que la difficulté ne soit trop importante, les versions au pluriel et au féminin ne sont pas comptabilisées. Il ne faudra chercher qu'un nom commun, verbe ou un adjectif, au singulier, mais les accents sont impératifs. Il vous faudra au moins six essais avant de trouver le fameux mot du jour.
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