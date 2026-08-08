Cémantix 1620 : Indices et solution, quel est le mot du 8 août 2026 ?

Retrouvez la solution Cémantix du 8 août 2026 afin de deviner plus facilement le mot du jour.
Solution Cémantix du Mot du Jour du 8 août 2026
Tous les jours, à minuit, le site cemantix
vous propose de trouver le « mot secret », lequel est la plupart du temps un nom singulier ou un adjectif masculin singulier.
Si vous n'avez aucune envie de chercher le mot du jour ou que vous êtes à court d'idées, vous retrouverez, ci-dessous, des indices et la solution Cémantix du 8 août 2026
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Indices solution Cémantix du Mot du Jour du 8 août 2026
Avant de vous donner la solution, nous vous proposons une série d'indices, pour que vous puissiez trouver par vous-même.
Indice 1Je nais souvent dans l'ombre d'un regard que l'on n'ose soutenir.
Indice 2Je rougis parfois sans être une couleur, et je pèse sans avoir de poids.
Indice 3Je suis le silence qui suit parfois un acte que l'on aurait préféré effacer.
Indice 4Je décris ce qui inspire une profonde gêne ou un embarras.
Indice 5Je peux qualifier un comportement jugé indigne ou déshonorant.
Indice 6On peut ressentir cela après avoir fait quelque chose de particulièrement embarrassant.
Indice 7Mon contraire évoque la fierté et l'honneur.
Indice 8Qui éprouve ou manifeste de la honte.
Solution du 8 août 2026
Voir la solution Cémantix du Mot du Jour du 8 août 2026Honteux
Cémantix, qu'est-ce que c'est ?
Le jeu Cémantix
vous demande de trouver un mot secret. Pour cela, vous allez devoir trouver des mots qui s'en rapprochent contextuellement. Chacun des mots possède une valeur en pourcentage et en température. Plus le mot que vous venez de proposer est proche, plus la température sera chaude et plus la valeur sur 1 000 augmentera.
Comme nous vous le disions, le rapprochement avec le mot est contextuel, et non en fonction de l'orthographe. C'est-à-dire qu'il va falloir chercher quel mot est souvent employé avec celui que vous cherchez, lequel possède une orthographe différente, très probablement. Pour ce jeu, la proximité des mots se base sur une base de données riches en textes, composés de plus d'un milliard de mots, selon le discours de son développeur, Enigmatix.
Bien entendu, les mots à deviner sont en français et doivent exister dans les dictionnaires courants. Pour éviter que la difficulté ne soit trop importante, les versions au pluriel et au féminin ne sont pas comptabilisées. Il ne faudra chercher qu'un nom commun, verbe ou un adjectif, au singulier, mais les accents sont impératifs. Il vous faudra au moins six essais avant de trouver le fameux mot du jour.
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