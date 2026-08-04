Cémantix 1616 : Indices et solution, quel est le mot du 4 août 2026 ?

Retrouvez la solution Cémantix du 4 août 2026 afin de deviner plus facilement le mot du jour.
Solution Cémantix du Mot du Jour du 4 août 2026
Tous les jours, à minuit, le site cemantix
vous propose de trouver le « mot secret », lequel est la plupart du temps un nom singulier ou un adjectif masculin singulier.
Si vous n'avez aucune envie de chercher le mot du jour ou que vous êtes à court d'idées, vous retrouverez, ci-dessous, des indices et la solution Cémantix du 4 août 2026
.
Indices solution Cémantix du Mot du Jour du 4 août 2026
Avant de vous donner la solution, nous vous proposons une série d'indices, pour que vous puissiez trouver par vous-même.
Indice 1Je suis la victoire silencieuse du temps sur les ambitions des hommes.
Indice 2Quand la gloire quitte les lieux, je demeure pour raconter ce que personne n'a vu tomber.
Indice 3Plus les siècles m'embrassent, plus ma mémoire grandit alors que mon corps disparaît.
Indice 4On me rencontre souvent là où les pierres ont survécu bien mieux que ceux qui les ont dressées.
Indice 5Certains me visitent pour imaginer le passé, tandis que d'autres n'y voient que des vestiges.
Indice 6Une guerre, un incendie, un séisme ou l'abandon peuvent me donner naissance.
Indice 7Je peux désigner aussi bien l'état d'un bâtiment que celui d'une personne ou d'une fortune complètement détruite.
Indice 8Nom féminin désignant les restes d'une construction détruite ou très dégradée, ainsi que l'état de ce qui est matériellement ou moralement anéanti.
Solution du 4 août 2026
Voir la solution Cémantix du Mot du Jour du 4 août 2026Ruine
Cémantix, qu'est-ce que c'est ?
Le jeu Cémantix
vous demande de trouver un mot secret. Pour cela, vous allez devoir trouver des mots qui s'en rapprochent contextuellement. Chacun des mots possède une valeur en pourcentage et en température. Plus le mot que vous venez de proposer est proche, plus la température sera chaude et plus la valeur sur 1 000 augmentera.
Comme nous vous le disions, le rapprochement avec le mot est contextuel, et non en fonction de l'orthographe. C'est-à-dire qu'il va falloir chercher quel mot est souvent employé avec celui que vous cherchez, lequel possède une orthographe différente, très probablement. Pour ce jeu, la proximité des mots se base sur une base de données riches en textes, composés de plus d'un milliard de mots, selon le discours de son développeur, Enigmatix.
Bien entendu, les mots à deviner sont en français et doivent exister dans les dictionnaires courants. Pour éviter que la difficulté ne soit trop importante, les versions au pluriel et au féminin ne sont pas comptabilisées. Il ne faudra chercher qu'un nom commun, verbe ou un adjectif, au singulier, mais les accents sont impératifs. Il vous faudra au moins six essais avant de trouver le fameux mot du jour.
commentaire (0)