Cémantix 1615 : Indices et solution, quel est le mot du 3 août 2026 ?

Retrouvez la solution Cémantix du 3 août 2026 afin de deviner plus facilement le mot du jour.
Solution Cémantix du Mot du Jour du 3 août 2026
Tous les jours, à minuit, le site cemantix
vous propose de trouver le « mot secret », lequel est la plupart du temps un nom singulier ou un adjectif masculin singulier.
Si vous n'avez aucune envie de chercher le mot du jour ou que vous êtes à court d'idées, vous retrouverez, ci-dessous, des indices et la solution Cémantix du 3 août 2026
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Indices solution Cémantix du Mot du Jour du 3 août 2026
Avant de vous donner la solution, nous vous proposons une série d'indices, pour que vous puissiez trouver par vous-même.
Indice 1Je peux être accordé sans être donné, et perdu sans jamais avoir été possédé.
Indice 2On me recherche parfois dans le temps, mais je peux disparaître avant même qu'on me réclame.
Indice 3Je ne pèse rien, pourtant mon absence peut suffire à tout rendre caduc.
Indice 4Je peux concerner une règle, un billet, un document ou un argument.
Indice 5Je suis souvent opposé à ce qui est nul, faux ou périmé.
Indice 6Quand je suis encore présent, une chose peut continuer à produire ses effets.
Indice 7On peut dire de moi que je suis accepté, reconnu ou encore en vigueur.
Indice 8Se dit de ce qui est conforme aux règles, reconnu comme recevable ou qui conserve ses effets.
Solution du 3 août 2026
Voir la solution Cémantix du Mot du Jour du 3 août 2026Valable
Cémantix, qu'est-ce que c'est ?
Le jeu Cémantix
vous demande de trouver un mot secret. Pour cela, vous allez devoir trouver des mots qui s'en rapprochent contextuellement. Chacun des mots possède une valeur en pourcentage et en température. Plus le mot que vous venez de proposer est proche, plus la température sera chaude et plus la valeur sur 1 000 augmentera.
Comme nous vous le disions, le rapprochement avec le mot est contextuel, et non en fonction de l'orthographe. C'est-à-dire qu'il va falloir chercher quel mot est souvent employé avec celui que vous cherchez, lequel possède une orthographe différente, très probablement. Pour ce jeu, la proximité des mots se base sur une base de données riches en textes, composés de plus d'un milliard de mots, selon le discours de son développeur, Enigmatix.
Bien entendu, les mots à deviner sont en français et doivent exister dans les dictionnaires courants. Pour éviter que la difficulté ne soit trop importante, les versions au pluriel et au féminin ne sont pas comptabilisées. Il ne faudra chercher qu'un nom commun, verbe ou un adjectif, au singulier, mais les accents sont impératifs. Il vous faudra au moins six essais avant de trouver le fameux mot du jour.
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