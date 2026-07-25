Cémantix 1606 : Indices et solution, quel est le mot du 25 juillet 2026 ?

Retrouvez la solution Cémantix du 25 juillet 2026 afin de deviner plus facilement le mot du jour.
Solution Cémantix du Mot du Jour du 25 juillet 2026
Tous les jours, à minuit, le site cemantix
vous propose de trouver le « mot secret », lequel est la plupart du temps un nom singulier ou un adjectif masculin singulier.
Si vous n'avez aucune envie de chercher le mot du jour ou que vous êtes à court d'idées, vous retrouverez, ci-dessous, des indices et la solution Cémantix du 25 juillet 2026
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Indices solution Cémantix du Mot du Jour du 25 juillet 2026
Avant de vous donner la solution, nous vous proposons une série d'indices, pour que vous puissiez trouver par vous-même.
Indice 1Je nourris les hommes sans jamais goûter les festins que je rends possibles.
Indice 2Là où le soleil commande les saisons, je dialogue chaque jour avec une terre qui ne répond qu'à l'effort.
Indice 3Mes richesses poussent en silence, mais le moindre caprice du ciel peut les faire disparaître.
Indice 4Mon lieu de travail n'a ni murs ni plafond, pourtant il exige une présence quotidienne.
Indice 5Les animaux et les cultures font souvent partie de mon quotidien.
Indice 6Je transforme le travail de la terre en nourriture pour tous.
Indice 7On me retrouve souvent dans une exploitation agricole, où je cultive ou j'élève.
Indice 8Personne dont le métier consiste à cultiver la terre et/ou à élever des animaux.
Solution du 25 juillet 2026
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Cémantix, qu'est-ce que c'est ?
Le jeu Cémantix
vous demande de trouver un mot secret. Pour cela, vous allez devoir trouver des mots qui s'en rapprochent contextuellement. Chacun des mots possède une valeur en pourcentage et en température. Plus le mot que vous venez de proposer est proche, plus la température sera chaude et plus la valeur sur 1 000 augmentera.
Comme nous vous le disions, le rapprochement avec le mot est contextuel, et non en fonction de l'orthographe. C'est-à-dire qu'il va falloir chercher quel mot est souvent employé avec celui que vous cherchez, lequel possède une orthographe différente, très probablement. Pour ce jeu, la proximité des mots se base sur une base de données riches en textes, composés de plus d'un milliard de mots, selon le discours de son développeur, Enigmatix.
Bien entendu, les mots à deviner sont en français et doivent exister dans les dictionnaires courants. Pour éviter que la difficulté ne soit trop importante, les versions au pluriel et au féminin ne sont pas comptabilisées. Il ne faudra chercher qu'un nom commun, verbe ou un adjectif, au singulier, mais les accents sont impératifs. Il vous faudra au moins six essais avant de trouver le fameux mot du jour.
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