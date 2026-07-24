Cémantix 1605 : Indices et solution, quel est le mot du 24 juillet 2026 ?

Retrouvez la solution Cémantix du 24 juillet 2026 afin de deviner plus facilement le mot du jour.
Solution Cémantix du Mot du Jour du 24 juillet 2026
Tous les jours, à minuit, le site cemantix
vous propose de trouver le « mot secret », lequel est la plupart du temps un nom singulier ou un adjectif masculin singulier.
Si vous n'avez aucune envie de chercher le mot du jour ou que vous êtes à court d'idées, vous retrouverez, ci-dessous, des indices et la solution Cémantix du 24 juillet 2026
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Indices solution Cémantix du Mot du Jour du 24 juillet 2026
Avant de vous donner la solution, nous vous proposons une série d'indices, pour que vous puissiez trouver par vous-même.
Indice 1Je tends la main à l'eau sans jamais quitter la terre, attendant ceux qui vont et viennent.
Indice 2Entre le flot et la pierre, je suis le trait silencieux que les voyageurs apprennent à suivre.
Indice 3Là où les amarres murmurent et où les départs croisent les retrouvailles, je demeure immobile.
Indice 4Sans naviguer moi-même, je suis pourtant indispensable à ceux qui prennent la mer ou reviennent au port.
Indice 5On me longe pour admirer les bateaux, embarquer ou simplement regarder l'eau passer.
Indice 6Je borde un fleuve, une rivière, un canal ou un port afin de permettre l'accostage et la circulation.
Indice 7Mon nom désigne aussi l'endroit où l'on attend parfois un train ou un métro dans certaines régions.
Indice 8Ouvrage aménagé le long d'un cours d'eau ou d'un port, permettant l'accostage des bateaux ainsi que l'embarquement, le débarquement ou la circulation des personnes.
Solution du 24 juillet 2026
Voir la solution Cémantix du Mot du Jour du 24 juillet 2026Quai
Cémantix, qu'est-ce que c'est ?
Le jeu Cémantix
vous demande de trouver un mot secret. Pour cela, vous allez devoir trouver des mots qui s'en rapprochent contextuellement. Chacun des mots possède une valeur en pourcentage et en température. Plus le mot que vous venez de proposer est proche, plus la température sera chaude et plus la valeur sur 1 000 augmentera.
Comme nous vous le disions, le rapprochement avec le mot est contextuel, et non en fonction de l'orthographe. C'est-à-dire qu'il va falloir chercher quel mot est souvent employé avec celui que vous cherchez, lequel possède une orthographe différente, très probablement. Pour ce jeu, la proximité des mots se base sur une base de données riches en textes, composés de plus d'un milliard de mots, selon le discours de son développeur, Enigmatix.
Bien entendu, les mots à deviner sont en français et doivent exister dans les dictionnaires courants. Pour éviter que la difficulté ne soit trop importante, les versions au pluriel et au féminin ne sont pas comptabilisées. Il ne faudra chercher qu'un nom commun, verbe ou un adjectif, au singulier, mais les accents sont impératifs. Il vous faudra au moins six essais avant de trouver le fameux mot du jour.
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