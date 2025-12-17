Cémantix 1386 : Indices et solution, quel est le mot du 17 décembre 2025 ?

Florian Lelong Publié par Florian Lelong
le 17 décembre 2025 à 00h12
Retrouvez la solution Cémantix du 17 décembre 2025 afin de deviner plus facilement le mot du jour.
Cémantix 1386 : Indices et solution, quel est le mot du 17 décembre 2025 ?

Solution Cémantix du Mot du Jour du 17 décembre 2025

Tous les jours, à minuit, le site cemantix vous propose de trouver le « mot secret », lequel est la plupart du temps un nom singulier ou un adjectif masculin singulier.

Si vous n'avez aucune envie de chercher le mot du jour ou que vous êtes à court d'idées, vous retrouverez, ci-dessous, des indices et la solution Cémantix du 17 décembre 2025.

Indices solution Cémantix du Mot du Jour du 17 décembre 2025

Avant de vous donner la solution, nous vous proposons une série d'indices, pour que vous puissiez trouver par vous-même. 

Indice 1Je suis un lieu qui retient le temps, plus attaché à l'existence qu'au simple passage.


Indice 2On me reconnaît moins à mes murs qu'à ce qu'on y laisse, ce qu'on y garde, ce qu'on y retrouve.


Indice 3Je suis l'endroit où l'on revient même quand on part, parce qu'il reste quelque chose de soi entre mes limites.


Indice 4Je peux être modeste ou grandiose, mais je désigne toujours un espace destiné à habiter durablement.


Indice 5Je peux aussi, dans un style plus soutenu, parler d'une maison, d'une résidence, d'un logis.


Indice 6On m'emploie parfois dans des expressions comme « prendre demeure » ou « élire domicile ».


Indice 7Je suis un lieu où l'on vit, où l'on habite, où l'on s'installe.


Indice 8Je suis un lieu d'habitation, généralement une maison ou une résidence, où une personne vit ou s'établit.


Solution du 17 décembre 2025

Voir la solution Cémantix du Mot du Jour du 17 décembre 2025Demeure


Cémantix, qu'est-ce que c'est ?

Le jeu Cémantix vous demande de trouver un mot secret. Pour cela, vous allez devoir trouver des mots qui s'en rapprochent contextuellement. Chacun des mots possède une valeur en pourcentage et en température. Plus le mot que vous venez de proposer est proche, plus la température sera chaude et plus la valeur sur 1 000 augmentera. 

Comme nous vous le disions, le rapprochement avec le mot est contextuel, et non en fonction de l'orthographe. C'est-à-dire qu'il va falloir chercher quel mot est souvent employé avec celui que vous cherchez, lequel possède une orthographe différente, très probablement. Pour ce jeu, la proximité des mots se base sur une base de données riches en textes, composés de plus d'un milliard de mots, selon le discours de son développeur, Enigmatix. 

Bien entendu, les mots à deviner sont en français et doivent exister dans les dictionnaires courants. Pour éviter que la difficulté ne soit trop importante, les versions au pluriel et au féminin ne sont pas comptabilisées. Il ne faudra chercher qu'un nom commun ou un adjectif, au singulier. Les verbes sont également proscrits, mais les accents sont impératifs. Il vous faudra au moins six essais avant de trouver le fameux mot du jour.
Florian Lelong

Florian Lelong (Florian)

Développeur et fondateur de GAMEWAVE, je partage mes réflexions et analyses sur le monde du jeu vidéo dès que l'envie me prend. Passionné par les FPS et les MMORPG, j’ai également passé...

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