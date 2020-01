Captain Tsubasa : Rise of New Champions annoncé par Bandai Namco

Plus connu sous le nom d'Olive et Tom, le manga Captain Tsubasa sera une nouvelle fois adapté en jeu vidéo d'ici la fin de l'année 2020.

Réussir à obtenir la licence Captain Tsubasa et pouvoir proposer un jeu de football au marché occidental est un rêve devenu réalité. Captain Tsubasa : Rise of New Champions n'est pas seulement créé pour les fans du manga mais sera apprécié par les fans de football du monde entier !

Le manga, également connu sous le nom d', a été annoncé ce 21 janvier par. Avec cette nouvelle adaptation, le but sera d'apporter « un nouveau souffle » aux jeux vidéo de football déjà présents sur le marché, grâce aux actions hors du commun propres à l'univers. Entre course folle pour remonter le ballon et tirs surpuissants,En outre, nous apprenons également que divers modes seront proposés, permettant aux futurs joueurs de s'amuser sur les terrains, mais aussi à l’extérieur. De plus amples informations seront communiquées prochainement de la part de Bandai Namco, mais en attendant, vous pouvez toujours visionner le trailer publié pour l'occasion.Suite à cette annonce,, Senior VP Marketing, s'est exprimé sur ce que représentait la licence, et l'objectif d'une telle adaptation :Aucune date de sortie n'a pour le moment été indiquée,. Il ne devrait, malheureusement, pas être disponible sur Xbox One.