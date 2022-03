Call of Duty: Modern Warfare Remastered : Vers un portage sur Nintendo Switch ?

Addressing the confusion, MWR is supposedly coming to Nintendo Switch, it’s first introductory into the Call of Duty franchise for the console. — Ralph (@RalphsValve) March 24, 2022

, sorti tout d'abord sur Xbox 360 et PS3, a eu le droit, il y a quelques années, à une version remasterisée. Il s'était, ainsi, rendu disponible en standalone sur PS4 et Xbox One en 2016. MaisC'est la rumeur du jour.Vous n'êtes probablement pas sans vous rappeler que le président de Microsoft, Brad Smith, avait déclaré, il y a plusieurs semaines, que la firme aimerait porter des titres Call of Duty sur Nintendo Switch. Cela pourrait arriver prochainement, selon une certaine rumeur. En effet, un insider, nommé Raphs Valve sur Twitter, a posté un tweet à ce sujet.Selon ses propos, il se pourrait que, soit sur la dernière de la firme. Pour autant, ces informations sont à prendre avec beaucoup de précautions. Aucune communication officielle n'a été faite à ce sujet. Il ne s'agit donc que de rumeurs, et non d'informations vérifiées.Dans tous les cas, il y a fort à parier que de nombreux joueurs et joueuses sévissant sur Nintendo Switch soient au rendez-vous si un portage d'un titre Call of Duty débarque sur ladite console. Mais pour le moment,pour savoir si oui ou non ce portage, ou celui d'un autre jeu, verra bien le jour.