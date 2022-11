Sony estime qu'il est impossible de concurrencer Call of Duty, comme le prouve Battlefield

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Avec le potentiel rachat d'Activision Blizzard par Microsoft, de nombreuses questions se sont posées, et se posent encore,S'il a été assuré, à plusieurs reprises et principalement par Phil Spencer, qu'une exclusivité n'est pas envisageable pour le moment, cela peut très bien arriver d'ici quelques années, et Sony en est conscient.Dans un rapport fourni à l'autorité britannique de la concurrence et des marchés (CMA),. Call of Duty est évidemment pris en exemple, étant donné qu'il s'agit de la franchise FPS la plus populaire, possédant des millions de joueurs à travers le monde. Et Sony explique que, même s'il a les capacités pour créer un concurrent, cela coûterait « des milliards de dollars et prendrait des années », sans pour autant garantir le succès. « L'exemple de Battlefield montre que tout effort de ce type serait plus que probablement voué à l'échec », et les derniers chiffres le prouvent largement.Tandis que(comme en témoigne Modern Warfare 2 ) bien que certains épisodes soient en deçà des attentes,Quoi qu'il en soit, ce rachat va encore faire parler et la licence Call of Duty pourrait être déterminante en vue de la décision finale. Microsoft a par ailleurs affirmé que le FPS ne deviendra pas une exclusivité Microsoft, tout du moins durant les premières années, ce qui laisse encore quelque temps à Sony pour se préparer à la perte de l'une de ses têtes d'affiche.