Modern Warfare 2 est-il disponible dans le Game Pass ?

Le, service par abonnement proposé par Microsoft, est de plus en plus populaire et un grand nombre de joueurs l'utilise, dans le but de profiter d'un large catalogue de jeux. Ce dernier comprend aussi bien des exclusivités que des titres disponibles sur toutes les plateformes, qu'ils soient indépendants ou de grosses productions.Avec le rachat probable d'Activision Blizzard par Microsoft, plusieurs joueurs se demandent donc, logiquement, siComme vous l'aurez probablement remarqué, la réponse est. Cela n'est pas très étonnant, étant donné qu'aucun épisode n'y figure actuellement. Mais cela pourrait changer à l'avenir, mais probablement pas pourMicrosoft souhaite, en effet, laisser la licence Call of Duty disponible sur les consoles de Sony pendant quelque temps, et compte tenu du partenariat entre Sony et Activision, il est peu envisageable que Microsoft arrive à le proposer dans le Game Pass, étant donné que des accords et contrats sont en cours. Mais dans quelques années, lorsque Activision Blizzard sera passé sous le pavillon de Microsoft, sauf si le rachat ne se fait pas, il est plus qu'envisageable de voirAinsi, vous l'aurez compris, il ne faut pas espérer voircette année ni l'année prochaine. Mais dans quelques années, les abonnés devraient normalement pouvoir en profiter. Si vous souhaitez jouer à, vous n'avez donc aucun autre choix que de l'acheter, sur PC, Xbox ou PlayStation.