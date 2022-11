Modern Warfare 2 : Erreur « Aucun adaptateur DGXI compatible », comment la corriger ?

Comment corriger l'erreur Aucun adaptateur DGXI compatible sur MW 2

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Siest un franc succès, il n'est pas exempt de tout reproche. La dernière entrée de la saga Call of Duty est en effet victime de nombreux problèmes, plus ou moins contraignants, à l'image du système de ping qui n'est plus disponible . D'autres problèmes empêchent tout simplement le jeu de se lancer sur PC, comme l'erreur «».Si vous faites partie de celles et ceux qui sont victimes de ce problème, pas de panique, il est relativement facile de le corriger. Le message «» vous demande de vérifier si vous possédez bien les configurations minimales et que vos pilotes sont bien à jour pour pouvoir lancer. Si vous avez déjà pu y jouer, ce sont donc les pilotes qui sont au cœur du souci.Comme vous l'aurez probablement deviné,. Si vous ne savez pas comment faire, il suffit simplement de vous rendre sur l'application de votre carte graphique, qui doit normalement déjà être installée sur votre PC. Si vous avez une carte graphique NVIDIA, c'est le logicielqui est concerné, si vous avez une carte graphique AMD, c'est le logiciel. En le lançant, vous devriez pouvoir télécharger et installer la dernière version des pilotes.En faisant cela, vous pourrez normalement lancer sans aucun problème Modern Warfare 2 et profiter, à nouveau, de l'expérience, sans le message d'erreur «». Si jamais vous n'atteignez pas les performances (FPS) souhaitées en jeu, nous vous avons concocté une liste de paramètres à appliquer . Côté gameplay, vous pouvez profiter d'une tier list des meilleures armes par type d'armes