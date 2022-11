Changer son pseudo sur Modern Warfare 2

Lancez le jeu et allez dans les paramètres.

Allez ensuite dans le menu « Compte et réseau ».

Cliquez sur « Compte Activision ».

Vous serez alors sur la page indiquant votre pseudo actuel sur MW 2.

Vous pouvez le changer en cliquant sur « Modifier pseudo ».

Avec le temps, les joueurs changent très souvent de pseudo, pour n'importe quelle raison. Il est également possible que votre pseudo préféré n'était pas disponible lors de la sortie d'un jeu, comme, et que quelque temps plus tard, celui-ci se retrouve libre, ou que vous soyez de retour sur la licence, après une longue absence. De ce fait, de nombreux utilisateurs se demandent, puisqu'il est parfois difficile voire, dans certains cas, impossible de le faire. Pour, la tâche est plutôt évidentes, encore faut-il savoir où chercher.Contrairement à certains jeux où il est obligatoire de se rendre sur le site officiel, il est possible de. Vous allez devoir vous rendre dans les paramètres et naviguer dans les menus, afin de modifier le nom affiché en partie. Pour tout savoir, nous vous détaillons ci-dessous les quelques étapes à suivre pourVous pouvez également vous aider des images ci-dessous pour mieux comprendre ces étapes.Avant de, il est important de savoir que vous ne pouvez pas effectuer cette manipulation autant de fois que vous le souhaitez. Vous avez, initialement, 2 jetons pour changer votre nom et vous en obtenez un tous les six mois. Autant dire qu'il faudra choisir avec soin votre nouveau pseudo sur Modern Warfare 2. Bien évidemment, tout pseudonyme non approprié pourrait conduire à un bannissement par Activision.est pour rappel disponible sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Series. Il est la suite directe du reboot sorti en 2019.