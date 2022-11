Call of Duty x GUNNAR - Les meilleures lunettes gaming pour limiter la fatigue visuelle

La lumière bleue : lorsqu'on y est confronté trop longtemps, surtout le soir avant de se coucher, elle perturbe fortement le cycle circadien (cycle naturel du sommeil). En filtrant la lumière bleue nocive, les verres Gunnar diminuent les troubles du sommeil tout en améliorant vos performances. Des études cliniques prouvent que sur le long terme, cette lumière bleue accélère la dégénérescence maculaire (DMLA) mais a également un effet accélérant sur d’autres maladies oculaires. Les verres GUNNAR ambrés assurent une filtration de 65% de la lumière bleue à 450 nm, pic où elle est la plus nocive . La teinte Gunnar ambrée offre la meilleure protection face à la lumière bleue par rapport aux verres transparents classiques des autres fabricants.

Les lunettes Gunnar x Call of Duty

le modèle Tactical avec sa monture en nylon et son style agressif, disponible à 69.99 €

avec sa monture en nylon et son style agressif, disponible à 69.99 € le modèle Covert, avec sa monture en aluminium-magnésium ultra légère, disponible à 99.99 €

Des Lunettes gamer enfants aussi chez GUNNAR

30 jours satisfaits ou remboursés !

