Call of Duty revient sur Steam avec Modern Warfare 2, cinq ans après

Call of Duty de retour sur Steam

Une petite fuite de la part de Valve, il y a quelques mois, suggérait que. C'est désormais officiel, avec la révélation de Modern Warfare 2. À la suite de la publication de la bande-annonce, plusieurs informations ont été dévoilées,. Une excellente nouvelle pour celles et ceux ne souhaitant pas cumuler les launchers.Ainsi, vous pouvez d'ores et déjà précommander Modern Warfare 2 sur Steam . Cependant, les prix sont (très) élevés pour un jeu PC, puisque l'édition de base, sans contenu supplémentaire, plafonne à 69,99 €. La Vault édition est, quant à elle, vendue 99,99 €. Des prix qui sont dans la logique de la franchise (et des grosses productions), mais qui restent très (trop) chers pour des jeux qui sortent tous les ans et qui ne sont pas soutenus sur le long terme.Pour en revenir à Call of Duty: Modern Warfare 2,avec une pléthore de nouveautés, lesquelles seront révélées dans les semaines qui arrivent. Bien évidemment, les Opérateurs les plus emblématiques feront leur retour, pour le plus grand plaisir de la communauté.Rendez-vous le 28 octobre pour découvrir nous-mêmes, sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Series.